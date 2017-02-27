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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35953596359735983599>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 199
ниже 23
8%
15
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
13%
26
24.01-24.5
19%
37
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
32
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
29
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что такое?
Наигрались с ростом?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ребятушечки с вас угораю,курс на 3.5 грн меньше чем год назад,а у вас уже начались конвульсивные истерики(((

Так что произошло?

Я не могу понять?

Доллар стал даром,сейчас немного подорожал,но всё равно почти даром,это повод с вумным видом промычать "яж гаварилЪ"?

А год назад что вы говорили,не тоже самое? Только курс пролетел вниз всего навсего 12 с гаком процентов,да на эту сумму вы стали беднее за год,если брать за мерило гривну,я уже даже не вспоминаю за грндепо,тогда счёт станет вообще неприличный.

Так что узбагойтесь,вон даже на МБ успокоили буйных и откатили,всэ буде добрэ.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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4
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:25

  m_csm1 написав:Проблема того, що гривню завжди можна надрукувати (інколи на шкоду власному народу), а під валюту - Ви маєте зробити фізичну поставку


Не обязательно печатать гривну или завозить валюту. Можно просто поднять налоги и тарифы, скинув таким образом проблему на население. Задача решена, землекопа полтора :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:29

  vladus17 написав:
  fin написав:Чувствую надо принимать решение: покупать по этому курсу или ждать дальше у моря погоды, поверив Рожковой и Somilitarky.

Главный вопрос готовы ли Вы купить доллары по 24.5?
У меня ответ на этот вопрос уже 5 лет стабильно- ДА!
Неугадали. В прошлом году поспешил и купил много долларов по 27, по 26, по 25, а если бы не торопился то мог бы позже по 24,5 все гривны слить. Поэтому всетаки буду ждать курса от 24 и ниже, чтобы не вышло как в том году.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:31

  fin написав:
  lawyer23 написав:
  fin написав:Чувствую надо принимать решение: покупать по этому курсу или ждать дальше у моря погоды, поверив Рожковой и Somilitarky.


Никому конкретно верить нельзя и никто конкретный ответ на ваши вопросы не даст. Можно лишь на основании общего информационного фона/мнения (в частности, сформированного в этой теме) принять собственное решение. Что я и сделал, найдя в себе силы и время на практически разовое прочтение массы страниц этой темы с 15-го числа сего месяца и по вчера, когда я начитавшись уже до посинения, принял таки решение и не стал трогать свой завершившийся долларовый депо.

Я побаиваюсь доверять свои деньги нашим банкам. Всегда вспоминаю министра финансов ссср Павлова тварюку,горбачева,которые запретили снимать вклады. Уж лучше дома под матрасом.


Вы уверены в этом? Буквально позавчера, около 6 часов вечера, кто-то подергал за ручку входной двери моей квартиры и пока я среагировал и добрался до дверного глазка, то услышал лишь шаги спускающегося по лестнице человека. Вот и держите после этого доллары дома под матрасом...
Востаннє редагувалось lawyer23 в Чет 23 січ, 2020 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
lawyer23
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:36

  lapay написав:
  m_csm1 написав:А звідки візьмуться гроші на обслуговування боргів, як не з валютного ВНП (так буде точніше замість ВВП)???

З експорту.
  m_csm1 написав:Проблема того, що гривню завжди можна надрукувати (інколи на шкоду власному народу), а під валюту - Ви маєте зробити фізичну поставку (завжди на шкоду власному народу шляхом більшого оподаткування чи акцизів і т.д., або взяти із добробуту людей, тобто зростання ВВП(ВНП), яке невідомо чи буде).

Ну так вертайтесь в 1993, коли купони друкували, без обмежень, на вимогу комуністів.


Щоб був експорт - Ви (або ваші діти мають дуже круто вкалувати). Валютними кредитами нас заганяють в таку ситуацію, що вийти ні Ви, ні Ваші діти звідти ніколи не зможуть.
Попробуйте розв'язати економічну задачу:
- ті хто працюють - зменшуються на 1% щорічно.
- ринки треба відвойовувати - всі заняті, тому треба збільшувати продуктивність праці дуже сильно (щоб давати меншу ціну)+ якість (довго) або зменшувати собівартість (можна за рахунок зменшення корупції і т.д.). Лише тоді за рахунок цінової різниці Ви зможете збільшити експорт;
- у Вас в бюджеті і так дефіцит - а Вам треба все більше брати з бюджету грошей, щоб виплачувати борги з меншої кількості осіб.
- Де брати валюту, якщо імпорт більший експорту. (Те що є остарбайтери - приводить до п. 1 і пришвидшує зменшення населення, а значить не дає зростати ВВП. Адже остарбайтери або батьків кормлять, або збирають на дорогі покупки (авто - імпорт) або нерухомість (несильний ріст ВВП)).



Тому я бачу розв'язок цієї задачі лише в "Гривневі борги завжди можна обнулити, а валютні - дууууууууже рідко".

Р/s. Звичайно цю задачу можна розв'язати шляхом продажу чогось дуже цінного (землі) але лише раз.

P/ss. Митниця в І кварталі 2020 року не може дати багато надходжень, оскільки минулого року разово розмитнювались "єврбляхери".
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:53

А если дома дорогущие бронированные двери двойные, 4-х летний злой, но умный алабай, да и ствол всегда заряженный в укромном месте?
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:55

  somilitark написав:Ребятушечки с вас угораю,курс на 3.5 грн меньше чем год назад,а у вас уже начались конвульсивные истерики(((.


Краще перебдіти і купити по 24.6 ніж потім по 26 купувати
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  m_csm1 написав:Попробуйте розв'язати економічну задачу:
- ті хто працюють - зменшуються на 1% щорічно.
- ринки треба відвойовувати - всі заняті, тому треба збільшувати продуктивність праці дуже сильно (щоб давати меншу ціну)+ якість (довго) або зменшувати собівартість (можна за рахунок зменшення корупції і т.д.). Лише тоді за рахунок цінової різниці Ви зможете збільшити експорт;
- у Вас в бюджеті і так дефіцит - а Вам треба все більше брати з бюджету грошей, щоб виплачувати борги з меншої кількості осіб.

https://knoema.ru/atlas/%D0%9B%D0%B8%D1 ... 1%83%D0%B3
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:01

  fin написав:А если дома дорогущие бронированные двери двойные, 4-х летний злой, но умный алабай, да и ствол всегда заряженный в укромном месте?


Ну, при наличии всех перечисленных выше условий (алабай в квартире!!!), вы наверное можете держать свои доллары под матрасом :mrgreen:
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Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
lawyer23
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