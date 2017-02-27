Додано: Чет 23 січ, 2020 14:06

vovikhan1991 написав: somilitark написав: Ребятушечки с вас угораю,курс на 3.5 грн меньше чем год назад,а у вас уже начались конвульсивные истерики(((. Ребятушечки с вас угораю,курс на 3.5 грн меньше чем год назад,а у вас уже начались конвульсивные истерики(((.



Краще перебдіти і купити по 24.6 ніж потім по 26 купувати Краще перебдіти і купити по 24.6 ніж потім по 26 купувати

Точно с такой логикой вы и по 28 покупали?ПРавильно!!!А через год опять будете кричать "нас накололи",зачем эта ревальвация или боковик,волнуюсь за ахметова,как он там со своими металлургами?Может вы ещё не поняли,но нас крепко принял в объятия МВФ, а теперь и частники хотят в ОВГЗ ярдов 20-30 припарковать,так что внешнее управление очень заинтересовано в стабильности,чтобы корову максимально плотно доить и не дать ей убежать на крайний северЧто там на МБ,все успокоились?К вечеру ждать радостные крики о том как хорошо некоторые по 24.60 слились?