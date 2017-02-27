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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:03
lawyer23 написав:
Ну, при наличии всех перечисленных выше условий (алабай в квартире!!!), вы наверное можете держать свои доллары под матрасом
Якщо алабай випадково не підпалить матрас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:05
lawyer23 написав: fin написав:
А если дома дорогущие бронированные двери двойные, 4-х летний злой, но умный алабай, да и ствол всегда заряженный в укромном месте?
Ну, при наличии всех перечисленных выше условий (алабай в квартире!!!), вы наверное можете держать свои доллары под матрасом
Не в квартире, а дом. Коттедж. В квартире на этажах алабаю было бы тесно.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:06
vovikhan1991 написав: somilitark написав:
Ребятушечки с вас угораю,курс на 3.5 грн меньше чем год назад,а у вас уже начались конвульсивные истерики(((.
Краще перебдіти і купити по 24.6 ніж потім по 26 купувати
Точно с такой логикой вы и по 28 покупали?
ПРавильно!!!
А через год опять будете кричать "нас накололи",зачем эта ревальвация или боковик,волнуюсь за ахметова,как он там со своими металлургами?
Может вы ещё не поняли,но нас крепко принял в объятия МВФ, а теперь и частники хотят в ОВГЗ ярдов 20-30 припарковать,так что внешнее управление очень заинтересовано в стабильности,чтобы корову максимально плотно доить и не дать ей убежать на крайний север
Что там на МБ,все успокоились?
К вечеру ждать радостные крики о том как хорошо некоторые по 24.60 слились?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:06
lawyer23 написав: fin написав:
А если дома дорогущие бронированные двери двойные, 4-х летний злой, но умный алабай, да и ствол всегда заряженный в укромном месте?
Ну, при наличии всех перечисленных выше условий (алабай в квартире!!!), вы наверное можете держать свои доллары под матрасом
недавно полиция рассказывала. мужик с собакой вышел погулять на пол часа. за это время вынесли квартиру и забрали монеты с сейфа. квартира была под сигнал. приехали за 5-7 мин.
сегодня техника уже никого не интересует, главное монеты. а вот где они лежат, то многие и сами даже здесь на форуме рассказывают.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:07
lawyer23 написав: fin написав: lawyer23 написав:
Никому конкретно верить нельзя и никто конкретный ответ на ваши вопросы не даст. Можно лишь на основании общего информационного фона/мнения (в частности, сформированного в этой теме) принять собственное решение. Что я и сделал, найдя в себе силы и время на практически разовое прочтение массы страниц этой темы с 15-го числа сего месяца и по вчера, когда я начитавшись уже до посинения, принял таки решение и не стал трогать свой завершившийся долларовый депо.
Я побаиваюсь доверять свои деньги нашим банкам. Всегда вспоминаю министра финансов ссср Павлова тварюку,горбачева,которые запретили снимать вклады. Уж лучше дома под матрасом.
Вы уверены в этом? Буквально позавчера, около 6 часов вечера, кто-то подергал за ручку входной двери моей квартиры и пока я среагировал и добрался до дверного глазка, то услышал лишь шаги поспешно спускающегося по лестнице человека. Выглянул в окно и никого не увидел, потому что этот субъект уходил прямо под стеной дома, не выходя на просматриваемый пешеходный тротуар около дома. Вот и держите после этого доллары дома под матрасом...
А трендеть не надо всем направо и налево про доллары под матрасом.
И на этом форуме тоже.
Адреса доступа то фиксируются, а куда уж потом идут - никому неизвестно (
И как минимум - прокси или впн доступ использовать.
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rasmus
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:09
Не знаю почему, но почемуто я очень верю мистеру Somilitarkу! Будем ждать.
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fin
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:20
Игорь Алексеевич написав: lawyer23 написав: fin написав:
А если дома дорогущие бронированные двери двойные, 4-х летний злой, но умный алабай, да и ствол всегда заряженный в укромном месте?
Ну, при наличии всех перечисленных выше условий (алабай в квартире!!!), вы наверное можете держать свои доллары под матрасом
недавно полиция рассказывала. мужик с собакой вышел погулять на пол часа. за это время вынесли квартиру и забрали монеты с сейфа. квартира была под сигнал. приехали за 5-7 мин.
сегодня техника уже никого не интересует, главное монеты. а вот где они лежат, то многие и сами даже здесь на форуме рассказывают.
Это же образно "матрас", сейф, мешок!
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fin
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:20
somilitark написав:
Что там на МБ,все успокоились?
К вечеру ждать радостные крики о том как хорошо некоторые по 24.60 слились?
Зачем? Каждый Иван имеет свой план. Ну может, чтобы набрать пару "+" и поправить свою сползшую корону, так их даже, как орехи в Альфе не обменять.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:21
rasmus написав:А трендеть не надо всем направо и налево про доллары под матрасом.
И на этом форуме тоже.
Адреса доступа то фиксируются, а куда уж потом идут - никому неизвестно (
И как минимум - прокси или впн доступ использовать.
По выделенному согласен, но иногда все может быть намного банальнее - лично был свидетелем, когда при оформлении депозита менеджер практически кричала оговоренную сумму на все отделение, которое при этом мгновенно замолчало и уставилось на бедолагу, принесшего эти деньги в банк. Он (бедолага) при этом буквально уменьшился/скукожился в размерах и практически попытался залезть под стол вместе со стулом, на котором сидел. И у этой кричавшей дуры вообще вся информация по вам и вашим деньгам
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:33
somilitark написав: vovikhan1991 написав: somilitark написав:
Ребятушечки с вас угораю,курс на 3.5 грн меньше чем год назад,а у вас уже начались конвульсивные истерики(((.
Краще перебдіти і купити по 24.6 ніж потім по 26 купувати
Точно с такой логикой вы и по 28 покупали?
ПРавильно!!!
А через год опять будете кричать "нас накололи",зачем эта ревальвация или боковик,волнуюсь за ахметова,как он там со своими металлургами?
Может вы ещё не поняли,но нас крепко принял в объятия МВФ, а теперь и частники хотят в ОВГЗ ярдов 20-30 припарковать,так что внешнее управление очень заинтересовано в стабильности,чтобы корову максимально плотно доить и не дать ей убежать на крайний север
Что там на МБ,все успокоились?
К вечеру ждать радостные крики о том как хорошо некоторые по 24.60 слились?
И через какую контору МВФ припарковывает 20-30 ярдов?В тройке контор, которые вложились в прошлом году Гонтарева,Ахметов и Петя.Или они уже работают на МВФ? Наивные вы ребята)
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