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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3596359735983599>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 199
ниже 23
8%
15
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
13%
26
24.01-24.5
19%
37
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
32
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
29
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lawyer23 написав:Ну, при наличии всех перечисленных выше условий (алабай в квартире!!!), вы наверное можете держать свои доллары под матрасом

Якщо алабай випадково не підпалить матрас. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:05

  lawyer23 написав:
  fin написав:А если дома дорогущие бронированные двери двойные, 4-х летний злой, но умный алабай, да и ствол всегда заряженный в укромном месте?


Ну, при наличии всех перечисленных выше условий (алабай в квартире!!!), вы наверное можете держать свои доллары под матрасом :mrgreen:
Не в квартире, а дом. Коттедж. В квартире на этажах алабаю было бы тесно.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:06

  vovikhan1991 написав:
  somilitark написав:Ребятушечки с вас угораю,курс на 3.5 грн меньше чем год назад,а у вас уже начались конвульсивные истерики(((.


Краще перебдіти і купити по 24.6 ніж потім по 26 купувати


Точно с такой логикой вы и по 28 покупали?

ПРавильно!!!

А через год опять будете кричать "нас накололи",зачем эта ревальвация или боковик,волнуюсь за ахметова,как он там со своими металлургами?

Может вы ещё не поняли,но нас крепко принял в объятия МВФ, а теперь и частники хотят в ОВГЗ ярдов 20-30 припарковать,так что внешнее управление очень заинтересовано в стабильности,чтобы корову максимально плотно доить и не дать ей убежать на крайний север :idea:

Что там на МБ,все успокоились?
К вечеру ждать радостные крики о том как хорошо некоторые по 24.60 слились? :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:06

  lawyer23 написав:
  fin написав:А если дома дорогущие бронированные двери двойные, 4-х летний злой, но умный алабай, да и ствол всегда заряженный в укромном месте?


Ну, при наличии всех перечисленных выше условий (алабай в квартире!!!), вы наверное можете держать свои доллары под матрасом :mrgreen:


недавно полиция рассказывала. мужик с собакой вышел погулять на пол часа. за это время вынесли квартиру и забрали монеты с сейфа. квартира была под сигнал. приехали за 5-7 мин.
сегодня техника уже никого не интересует, главное монеты. а вот где они лежат, то многие и сами даже здесь на форуме рассказывают. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:07

  lawyer23 написав:
  fin написав:
  lawyer23 написав:
Никому конкретно верить нельзя и никто конкретный ответ на ваши вопросы не даст. Можно лишь на основании общего информационного фона/мнения (в частности, сформированного в этой теме) принять собственное решение. Что я и сделал, найдя в себе силы и время на практически разовое прочтение массы страниц этой темы с 15-го числа сего месяца и по вчера, когда я начитавшись уже до посинения, принял таки решение и не стал трогать свой завершившийся долларовый депо.

Я побаиваюсь доверять свои деньги нашим банкам. Всегда вспоминаю министра финансов ссср Павлова тварюку,горбачева,которые запретили снимать вклады. Уж лучше дома под матрасом.


Вы уверены в этом? Буквально позавчера, около 6 часов вечера, кто-то подергал за ручку входной двери моей квартиры и пока я среагировал и добрался до дверного глазка, то услышал лишь шаги поспешно спускающегося по лестнице человека. Выглянул в окно и никого не увидел, потому что этот субъект уходил прямо под стеной дома, не выходя на просматриваемый пешеходный тротуар около дома. Вот и держите после этого доллары дома под матрасом...


А трендеть не надо всем направо и налево про доллары под матрасом.
И на этом форуме тоже.
Адреса доступа то фиксируются, а куда уж потом идут - никому неизвестно (
И как минимум - прокси или впн доступ использовать.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:09

Не знаю почему, но почемуто я очень верю мистеру Somilitarkу! Будем ждать.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:20

  Игорь Алексеевич написав:
  lawyer23 написав:
  fin написав:А если дома дорогущие бронированные двери двойные, 4-х летний злой, но умный алабай, да и ствол всегда заряженный в укромном месте?


Ну, при наличии всех перечисленных выше условий (алабай в квартире!!!), вы наверное можете держать свои доллары под матрасом :mrgreen:


недавно полиция рассказывала. мужик с собакой вышел погулять на пол часа. за это время вынесли квартиру и забрали монеты с сейфа. квартира была под сигнал. приехали за 5-7 мин.
сегодня техника уже никого не интересует, главное монеты. а вот где они лежат, то многие и сами даже здесь на форуме рассказывают. :P

Это же образно "матрас", сейф, мешок!
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:20

  somilitark написав:Что там на МБ,все успокоились?
К вечеру ждать радостные крики о том как хорошо некоторые по 24.60 слились? :mrgreen:

Зачем? Каждый Иван имеет свой план. Ну может, чтобы набрать пару "+" и поправить свою сползшую корону, так их даже, как орехи в Альфе не обменять. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:21

  rasmus написав:А трендеть не надо всем направо и налево про доллары под матрасом.
И на этом форуме тоже.
Адреса доступа то фиксируются, а куда уж потом идут - никому неизвестно (
И как минимум - прокси или впн доступ использовать.


По выделенному согласен, но иногда все может быть намного банальнее - лично был свидетелем, когда при оформлении депозита менеджер практически кричала оговоренную сумму на все отделение, которое при этом мгновенно замолчало и уставилось на бедолагу, принесшего эти деньги в банк. Он (бедолага) при этом буквально уменьшился/скукожился в размерах и практически попытался залезть под стол вместе со стулом, на котором сидел. И у этой кричавшей дуры вообще вся информация по вам и вашим деньгам :!:
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lawyer23
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:33

  somilitark написав:
  vovikhan1991 написав:
  somilitark написав:Ребятушечки с вас угораю,курс на 3.5 грн меньше чем год назад,а у вас уже начались конвульсивные истерики(((.


Краще перебдіти і купити по 24.6 ніж потім по 26 купувати


Точно с такой логикой вы и по 28 покупали?

ПРавильно!!!

А через год опять будете кричать "нас накололи",зачем эта ревальвация или боковик,волнуюсь за ахметова,как он там со своими металлургами?

Может вы ещё не поняли,но нас крепко принял в объятия МВФ, а теперь и частники хотят в ОВГЗ ярдов 20-30 припарковать,так что внешнее управление очень заинтересовано в стабильности,чтобы корову максимально плотно доить и не дать ей убежать на крайний север :idea:

Что там на МБ,все успокоились?
К вечеру ждать радостные крики о том как хорошо некоторые по 24.60 слились? :mrgreen:
И через какую контору МВФ припарковывает 20-30 ярдов?В тройке контор, которые вложились в прошлом году Гонтарева,Ахметов и Петя.Или они уже работают на МВФ? Наивные вы ребята)
Дед Мороз
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