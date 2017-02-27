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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:33
lapay написав: lawyer23 написав:
Ну, при наличии всех перечисленных выше условий (алабай в квартире!!!), вы наверное можете держать свои доллары под матрасом
Якщо алабай випадково не підпалить матрас.
Может, чем Алабая содержать, проще ячейку снять в нормальном банке - дешевле точно будет//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:34
lawyer23 написав:
у этой кричавшей дуры вообще вся информация по вам и вашим деньгам
А если у него еще адрес проживания = адресу регистрации в паспорте, то у меня вопрос к его вменяемости вообще .... Если там конечно реально была СУММА принесенная.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:41
asti написав: lapay написав: lawyer23 написав:
Ну, при наличии всех перечисленных выше условий (алабай в квартире!!!), вы наверное можете держать свои доллары под матрасом
Якщо алабай випадково не підпалить матрас.
Может, чем Алабая содержать, проще ячейку снять в нормальном банке - дешевле точно будет//)
Скажем так, Вы угадали, на 90%.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:44
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24.30-24.33/24.44-24.45
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:45
Ячеечка тоже как матрас. Интуиция у Вас, однако!
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:48
lawyer23 написав:
По выделенному согласен, но иногда все может быть намного банальнее - лично был свидетелем, когда при оформлении депозита менеджер практически кричала оговоренную сумму на все отделение, которое при этом мгновенно замолчало и уставилось на бедолагу, принесшего эти деньги в банк. Он (бедолага) при этом буквально уменьшился/скукожился в размерах и практически попытался залезть под стол вместе со стулом, на котором сидел. И у этой кричавшей дуры вообще вся информация по вам и вашим деньгам
а чего ему волноваться?
деньги то в банке
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:51
И что имеем на МБ за сегодня - откат к уровню закрытия вчера.
Еще не вечер конечно, но выдохлись загонялы ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:54
fin написав:
Кстати, когда уже гастарбайтеры получат и перешлют сюда свою зарплату за январь?(для снижения курса).Пора бы уже!
Вони думають як взяти недвігу в кредит за бугром та перевезти туди родину.
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ЛОБ
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