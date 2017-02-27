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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3596359735983599

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 199
ниже 23
8%
15
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
13%
26
24.01-24.5
19%
37
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
32
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
29
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:33

  lapay написав:
  lawyer23 написав:Ну, при наличии всех перечисленных выше условий (алабай в квартире!!!), вы наверное можете держать свои доллары под матрасом
Якщо алабай випадково не підпалить матрас. :)
Может, чем Алабая содержать, проще ячейку снять в нормальном банке - дешевле точно будет//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lawyer23 написав:у этой кричавшей дуры вообще вся информация по вам и вашим деньгам


А если у него еще адрес проживания = адресу регистрации в паспорте, то у меня вопрос к его вменяемости вообще .... Если там конечно реально была СУММА принесенная.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:41

  asti написав:
  lapay написав:
  lawyer23 написав:Ну, при наличии всех перечисленных выше условий (алабай в квартире!!!), вы наверное можете держать свои доллары под матрасом
Якщо алабай випадково не підпалить матрас. :)
Может, чем Алабая содержать, проще ячейку снять в нормальном банке - дешевле точно будет//)
Скажем так, Вы угадали, на 90%.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:44

7
24.30-24.33/24.44-24.45
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:45

Ячеечка тоже как матрас. Интуиция у Вас, однако!
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lawyer23 написав:По выделенному согласен, но иногда все может быть намного банальнее - лично был свидетелем, когда при оформлении депозита менеджер практически кричала оговоренную сумму на все отделение, которое при этом мгновенно замолчало и уставилось на бедолагу, принесшего эти деньги в банк. Он (бедолага) при этом буквально уменьшился/скукожился в размерах и практически попытался залезть под стол вместе со стулом, на котором сидел. И у этой кричавшей дуры вообще вся информация по вам и вашим деньгам

а чего ему волноваться?
деньги то в банке
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И что имеем на МБ за сегодня - откат к уровню закрытия вчера.
Еще не вечер конечно, но выдохлись загонялы ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:54

  fin написав:Кстати, когда уже гастарбайтеры получат и перешлют сюда свою зарплату за январь?(для снижения курса).Пора бы уже!


Вони думають як взяти недвігу в кредит за бугром та перевезти туди родину.
Petro2004
 
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