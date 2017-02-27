Сегодня представили результаты работы по оценке численности населения Украины.Об этом написал министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет на своей странице в FACEBOOK.“Оценку мы провели за 3 месяца напряженной работы. Для государства эта работа не стоила никаких дополнительных денег”, – написал он.Традиционная перепись населения обошлась бы в 3.4 млрд грн (бюджет, заложенный на 2020 год), а итоги мы бы получили в первом квартале 2021 года.Распределение по полу: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин.“К сожалению, эта цифра не включает людей, которые постоянно живут за границей и на оккупированных территориях. Это то количество людей, которое физически находится на территории Украины по состоянию на 1-е декабря 2019”, – заявил Дубилет.Три метода сбора информации:данные мобильных операторов. Взяты данные о количестве абонентов за два месяца и исключены абоненты, которые были в сети менее месяца. Исключены модемные устройства. Проведено масштабное социологическое исследование по количеству телефонов. Добавлены данные из реестров молодежи и людей пенсионного возраста;“елка” – распределение людей по полу и возрасту. Использованы данные Госстата и реестров. Взяты данные Пенсионного фонда и экстраполированы через возрастную и половую информацию;данные государственного реестра физических лиц.Киев стал самым населенным городом Украины. Здесь проживает 10% всего населения Украины. В Киевской области при этом проживает около 2,3 млн человек.