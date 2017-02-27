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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3598359936003601>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 201
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
25
23.51-24.0
13%
26
24.01-24.5
19%
39
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
32
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
29
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:08

  rasmus написав:И что имеем на МБ за сегодня - откат к уровню закрытия вчера.
Еще не вечер конечно, но выдохлись загонялы ....

Выдохлись - не выдохлись, а свою роль сыграли.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:11

  ruvex написав:
  rasmus написав:И что имеем на МБ за сегодня - откат к уровню закрытия вчера.
Еще не вечер конечно, но выдохлись загонялы ....

Выдохлись - не выдохлись, а свою роль сыграли.


Ждем рыжиков
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:11

  rasmus написав:И что имеем на МБ за сегодня - откат к уровню закрытия вчера.
Еще не вечер конечно, но выдохлись загонялы ....

Мож НБ залив?
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тут обещанные данные по электроной переписи подоспели :

Стала известна численность населения в Украине

Сегодня представили результаты работы по оценке численности населения Украины.

Об этом написал министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет на своей странице в FACEBOOK.

“Оценку мы провели за 3 месяца напряженной работы. Для государства эта работа не стоила никаких дополнительных денег”, – написал он.

Традиционная перепись населения обошлась бы в 3.4 млрд грн (бюджет, заложенный на 2020 год), а итоги мы бы получили в первом квартале 2021 года.

Численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч человек.

Распределение по полу: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин.

“К сожалению, эта цифра не включает людей, которые постоянно живут за границей и на оккупированных территориях. Это то количество людей, которое физически находится на территории Украины по состоянию на 1-е декабря 2019”, – заявил Дубилет.

Три метода сбора информации:

данные мобильных операторов. Взяты данные о количестве абонентов за два месяца и исключены абоненты, которые были в сети менее месяца. Исключены модемные устройства. Проведено масштабное социологическое исследование по количеству телефонов. Добавлены данные из реестров молодежи и людей пенсионного возраста;
“елка” – распределение людей по полу и возрасту. Использованы данные Госстата и реестров. Взяты данные Пенсионного фонда и экстраполированы через возрастную и половую информацию;
данные государственного реестра физических лиц.
Киев стал самым населенным городом Украины. Здесь проживает 10% всего населения Украины. В Киевской области при этом проживает около 2,3 млн человек.

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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:14

Ну усе нацбанк вышел на рынок и продает валюту!!! Основной покупатель ситибанк (((
olgerd
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Олени на налике побежали назад.
Цирк на дроти.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:20

  olgerd написав:Ну усе нацбанк вышел на рынок и продает валюту!!! Основной покупатель ситибанк (((

Ось і дають виходити "своїм" по потрібному курсу, а лиють "розміщені" євробонди (як "вчасно" розмістились і головне нічого не було чути про ці наміри розміщення) і маємо транзит валюти).
Вангую - в кінці місяця золотовалютні резерви не поміняються (швидше всього).
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:23

работают профессионалы, расслабьтесь и получайте удовольствие :D
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У Deutsche Bahn спростували заяву Гончарука про передачу їм в управління "Укрзалізниці"
Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn буде надавати "Укрзалізниці" консультативні послуги.
Ці послуги буде надавати компанія DB Engineering & Consulting, яка входить в Deutsche Bahn. Вона допоможе українській компанії вирішити ряд підприємницьких і технічних питань
https://dt.ua/UKRAINE/u-deutsche-bahn-s ... 6435_.html
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:32

Гарні кульбіти малюють на МБ
сірий
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