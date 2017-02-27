jump написав:У Deutsche Bahn спростували заяву Гончарука про передачу їм в управління "Укрзалізниці" Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn буде надавати "Укрзалізниці" консультативні послуги. Ці послуги буде надавати компанія DB Engineering & Consulting, яка входить в Deutsche Bahn. Вона допоможе українській компанії вирішити ряд підприємницьких і технічних питань https://dt.ua/UKRAINE/u-deutsche-bahn-s ... 6435_.html
Ожидание: получим инвестиции от немцев на 10 лет Реальность: 10 лет будем платить немцам за консультации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............23.01.2020.............24.01.2020 дата розрахунку.............22.01.2020.............23.01.2020 Євро................................26,9843.................27,1989 Долар США.....................24,331...................24,5212 После полудня гривна отыграла 2 копейки. Открылись на 8 копеек выше вчерашнего закрытия. Почти сразу начался плавный рост, итогом которого стали стали 5.5 копеек к 11-05. На этом остановились и призадумались. Несмотря на то, что изменение курса относительно вчерашнего значительно больше текущей динамики, его величина позволяет заподозрить участие регулятора. Через 20 минут решили развернуться и к 11-45 опустились на 3.5 копейки. К 12 сделали новую попытку подняться, но осилили только копейку, после чего взяли паузу. Перед обедом даже самые стойкие продавцы убедились, что вверх не получается, а продавать зашедшую вчера увеличенную партию валюты нужно, вышли на рынок, обвалив за 40 минут котировки на 8 копеек. После обеда опустились еще на 3 копейки. Официальный курс встретили котировками 24.4100 - 24.4400. За день котировки потеряли 8 копеек относительно открытия, достигнув уровня вчерашнего закрытия. После 15-30 снова смотрим вниз.
Этот день в истории: 2019 - 27.7037 (-19) -318 2018 - 28.8648 (-1) -434
Сегодня представили результаты работы по оценке численности населения Украины.
Об этом написал министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет на своей странице в FACEBOOK.
“Оценку мы провели за 3 месяца напряженной работы. Для государства эта работа не стоила никаких дополнительных денег”, – написал он.
Традиционная перепись населения обошлась бы в 3.4 млрд грн (бюджет, заложенный на 2020 год), а итоги мы бы получили в первом квартале 2021 года.
Численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч человек.
Распределение по полу: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин.
“К сожалению, эта цифра не включает людей, которые постоянно живут за границей и на оккупированных территориях. Это то количество людей, которое физически находится на территории Украины по состоянию на 1-е декабря 2019”, – заявил Дубилет.
Три метода сбора информации:
данные мобильных операторов. Взяты данные о количестве абонентов за два месяца и исключены абоненты, которые были в сети менее месяца. Исключены модемные устройства. Проведено масштабное социологическое исследование по количеству телефонов. Добавлены данные из реестров молодежи и людей пенсионного возраста; “елка” – распределение людей по полу и возрасту. Использованы данные Госстата и реестров. Взяты данные Пенсионного фонда и экстраполированы через возрастную и половую информацию; данные государственного реестра физических лиц. Киев стал самым населенным городом Украины. Здесь проживает 10% всего населения Украины. В Киевской области при этом проживает около 2,3 млн человек.
Кто хоть немного знаком с научным подходом, тот знает.
Если ты не опубликовал подробнейшую методологию сбора данных и их обработки, то можешь не публиковать и результаты.
Это просто пшик.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
vovan_prm написав:Кто хоть немного знаком с научным подходом, тот знает.
Если ты не опубликовал подробнейшую методологию сбора данных и их обработки, то можешь не публиковать и результаты.
Это просто пшик.
С чего вы уверены, что это все не будет опубликовано позже? Сейчас могут быть предварительные данные. К тому же Дмитрий Дубилет это человек-волонтер в правительстве, ему нет никакого дела кому то врать про демографию. Я еще тут когда прошел первый тур выборов, косвенно вывел ту же саму цифру в 37 млн населения (по явке и внесенных в реестр избирателях).
Сегодня представили результаты работы по оценке численности населения Украины.
Об этом написал министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет на своей странице в FACEBOOK.
“Оценку мы провели за 3 месяца напряженной работы. Для государства эта работа не стоила никаких дополнительных денег”, – написал он.
Традиционная перепись населения обошлась бы в 3.4 млрд грн (бюджет, заложенный на 2020 год), а итоги мы бы получили в первом квартале 2021 года.
Численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч человек.
Распределение по полу: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин.
“К сожалению, эта цифра не включает людей, которые постоянно живут за границей и на оккупированных территориях. Это то количество людей, которое физически находится на территории Украины по состоянию на 1-е декабря 2019”, – заявил Дубилет.
Три метода сбора информации:
данные мобильных операторов. Взяты данные о количестве абонентов за два месяца и исключены абоненты, которые были в сети менее месяца. Исключены модемные устройства. Проведено масштабное социологическое исследование по количеству телефонов. Добавлены данные из реестров молодежи и людей пенсионного возраста; “елка” – распределение людей по полу и возрасту. Использованы данные Госстата и реестров. Взяты данные Пенсионного фонда и экстраполированы через возрастную и половую информацию; данные государственного реестра физических лиц. Киев стал самым населенным городом Украины. Здесь проживает 10% всего населения Украины. В Киевской области при этом проживает около 2,3 млн человек.
Кто хоть немного знаком с научным подходом, тот знает.
Если ты не опубликовал подробнейшую методологию сбора данных и их обработки, то можешь не публиковать и результаты.
Это просто пшик.
За 10 років з України виїхали майже 4 млн заробітчан і не повернулися – Дубілет За словами міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, за останні 10 років з України поїхали майже 4 млн заробітчан і не повернулися.
Джерело: брифінг міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета
Пряма мова: "Єдине що ми можемо зробити – це зрозуміти, яка кількість людей за останні 10 років поїхала та не повернулась.
Якщо я не помиляюсь, то за останні 10 років у нас вийшло мінус 4 млн людей, але мабуть цього цитувати не потрібно, бо це не точно. Десь 3,8 млн людей за останні 10 років.
Це ті люди, які не повернулись, тому що вони залишились заробітчанами або з іншої причини – це ж відкрите питання. Це відкрита статистика".