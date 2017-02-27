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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3600360136023603>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 202
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
25
23.51-24.0
13%
27
24.01-24.5
19%
39
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
32
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:29

  Zebra написав:
  vovan_prm написав:Кто хоть немного знаком с научным подходом, тот знает.

Если ты не опубликовал подробнейшую методологию сбора данных и их обработки, то можешь не публиковать и результаты.

Это просто пшик.


С чего вы уверены, что это все не будет опубликовано позже? Сейчас могут быть предварительные данные. К тому же Дмитрий Дубилет это человек-волонтер в правительстве, ему нет никакого дела кому то врать про демографию. Я еще тут когда прошел первый тур выборов, косвенно вывел ту же саму цифру в 37 млн населения (по явке и внесенных в реестр избирателях).

Вот видишь, коник, сразу становится ясно, что ты не знаком с научным подходом.
Да и вообще зачем все эти сложности :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:35

  zzzzzz написав:От дневного максимума отвалились на 21 коп
24,33 / 24,36

Рыжик резвится

Вот скажите, как после таких кульбитов, зарабатывать.
С утра ракета, к вечеру катапульта без купола.
СПЛОШНЫЕ НЕРВЫ :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  сірий написав:Вот скажите, как после таких кульбитов, зарабатывать.

Дыхание рынка.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:55

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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:55

А я вот теперь сижу со своими 20% в гривасике и думаю - Хоспади, а смогу ли я еще откупиться по своим 24,20. И если смогу, то больше в гривну ни нагой. Честно, честно :lol:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:57

zzzzzz
Тобто завтра зранку падіння продовжиться(на міжбанку)?Вже відомо чи семирічки будуть з обмеженнями?
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:59

  vovan_prm написав:
  сірий написав:Вот скажите, как после таких кульбитов, зарабатывать.

Дыхание рынка.

Дихання Дуже ТОНКОГО ринку!
Це нова реальність. На жаль коливання будуть і нікуди не зникнуть.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:04

  Amat написав:А я вот теперь сижу со своими 20% в гривасике и думаю - Хоспади, а смогу ли я еще откупиться по своим 24,20. И если смогу, то больше в гривну ни нагой. Честно, честно :lol:

Ще тиждень не пройшов від часу як ви злились. Ну у вас і хотілки. Ви зливались з надією на падіння під 7-річки, а не під % депозиту на 6-9 місяців. Фактично ви злились "на фарт" із ймовірністю 50/50. І ще й жалієтесь.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:06

  twin написав:stargazer
Якби повернулись назад, але як бачимо не виходить поки...

Таки хибний прокол 24,50 був.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:13

  twin написав:
  twin написав:stargazer
Якби повернулись назад, але як бачимо не виходить поки...

Таки хибний прокол 24,50 був.


час покаже
vovakwasov
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