vovan_prm написав:Кто хоть немного знаком с научным подходом, тот знает.
Если ты не опубликовал подробнейшую методологию сбора данных и их обработки, то можешь не публиковать и результаты.
Это просто пшик.
С чего вы уверены, что это все не будет опубликовано позже? Сейчас могут быть предварительные данные. К тому же Дмитрий Дубилет это человек-волонтер в правительстве, ему нет никакого дела кому то врать про демографию. Я еще тут когда прошел первый тур выборов, косвенно вывел ту же саму цифру в 37 млн населения (по явке и внесенных в реестр избирателях).
Вот видишь, коник, сразу становится ясно, что ты не знаком с научным подходом. Да и вообще зачем все эти сложности
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Amat написав:А я вот теперь сижу со своими 20% в гривасике и думаю - Хоспади, а смогу ли я еще откупиться по своим 24,20. И если смогу, то больше в гривну ни нагой. Честно, честно
Ще тиждень не пройшов від часу як ви злились. Ну у вас і хотілки. Ви зливались з надією на падіння під 7-річки, а не під % депозиту на 6-9 місяців. Фактично ви злились "на фарт" із ймовірністю 50/50. І ще й жалієтесь.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!