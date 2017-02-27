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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:34
Курси на зараз - майже все червоне
Вітаюсь совсіма.
17:00
Впали на 15 копійок!
Ай да НБУ, ай да сукін син...
Валюти в Державі валом! Московіти не тільки 3 млрд. Нафтогазу повернули, а ще й транспортеру за місяць заплатили. В понеділок ще й 1,25 мрд. євро зайде. Та від гривні сертифікати пухнуть. Що робити?
Треба трошки доляр в гору підпіхнути. Так десь 2 відсотка на сьогодні девальвація с початку місяця і це по року 24! Якось вдвічи більше ніж відсотки за ОВДП, та сертифікатами Та ще й вдвічи валютну позицію банкам підняли. От слабохарактерні й побігли валюту скупляти, в той час коли її треба збувати.
НБУ таки молодець. Щось він там вже наторгував
11:00
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:35
Конечно можно .
В стране все в порядке .
Экономика ИЗРЫГАЕТ ЭКСПОРТОМ !
Поступления, ДИКИЕ.
Все, с сытыми лицами, расплачиваются везде никому не нужными долларами !
Валюта никому не нужна !
...кроме НБУ ....
...ну шобы курс не завалился
мда ,... по Станиславскому ,,,,
...ну НЕ ВЕРЮ
...ХОЧЕТСЯ ДОБАВИТЬ ,..
.... в первом квартале около 5 млрд УБИТЫХ ЕНОТОВ отдать надо долгов .
Востаннє редагувалось холява в Чет 23 січ, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:50
Я не жалівся. Це був гумор. Щоб трохи розрядити напругу в повітрі
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