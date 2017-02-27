RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3601360236033604>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 202
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
25
23.51-24.0
13%
27
24.01-24.5
19%
39
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
32
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:25

Доброе утром. Вечно зеленый можно менять на гривны?
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1701
З нами з: 22.12.16
Подякував: 148 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:28

  proftpd66 написав:Доброе утром.
:shock: :D :D
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 99
З нами з: 08.09.19
Подякував: 77 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:34

Курси на зараз - майже все червоне


Вітаюсь совсіма.
17:00
Зображення
Впали на 15 копійок!
Ай да НБУ, ай да сукін син... :wink:
Валюти в Державі валом! Московіти не тільки 3 млрд. Нафтогазу повернули, а ще й транспортеру за місяць заплатили. В понеділок ще й 1,25 мрд. євро зайде. Та від гривні сертифікати пухнуть. Що робити?

Треба трошки доляр в гору підпіхнути. Так десь 2 відсотка на сьогодні девальвація с початку місяця і це по року 24! Якось вдвічи більше ніж відсотки за ОВДП, та сертифікатами :) Та ще й вдвічи валютну позицію банкам підняли. От слабохарактерні й побігли валюту скупляти, в той час коли її треба збувати.

НБУ таки молодець. Щось він там вже наторгував :!:

11:00
Зображення

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1122
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
8
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:35

  proftpd66 написав:Доброе утром. Вечно зеленый можно менять на гривны?


Конечно можно .
В стране все в порядке .
Экономика ИЗРЫГАЕТ ЭКСПОРТОМ !
Поступления, ДИКИЕ.
Все, с сытыми лицами, расплачиваются везде никому не нужными долларами !
Валюта никому не нужна !
...кроме НБУ ....
...ну шобы курс не завалился

мда ,... по Станиславскому ,,,,
...ну НЕ ВЕРЮ

...ХОЧЕТСЯ ДОБАВИТЬ ,..
.... в первом квартале около 5 млрд УБИТЫХ ЕНОТОВ отдать надо долгов .
Востаннє редагувалось холява в Чет 23 січ, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
 
Повідомлень: 2492
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2140 раз.
Подякували: 1985 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:36

vovakwasov
Вже видно) Занадто сильно відкотили..
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3223
З нами з: 19.01.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:50

  Realist написав:
  Amat написав:А я вот теперь сижу со своими 20% в гривасике и думаю - Хоспади, а смогу ли я еще откупиться по своим 24,20. И если смогу, то больше в гривну ни нагой. Честно, честно :lol:

Ще тиждень не пройшов від часу як ви злились. Ну у вас і хотілки. Ви зливались з надією на падіння під 7-річки, а не під % депозиту на 6-9 місяців. Фактично ви злились "на фарт" із ймовірністю 50/50. І ще й жалієтесь.


Я не жалівся. Це був гумор. Щоб трохи розрядити напругу в повітрі :wink:
Amat
 
Повідомлень: 1766
З нами з: 21.12.11
Подякував: 50 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:12

  twin написав:vovakwasov
Вже видно) Занадто сильно відкотили..

та то НБУ переинтервентил, и сменил тактику интервенций на скрытно выборочную
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5797
З нами з: 20.11.08
Подякував: 75 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:23

Бюджетные платежи должны пойти.

Поступления в бюджет по датам нарастающим итогом.( прошлый год )

17 янв - 9,7 млрд
20 янв - 11,8 млрд ( 18,9 млрд)
21 янв - 14 млрд ( 21 млрд )
22 янв - 16 млрд ( 22,7 млрд)

План на январь 2020 - 64 млрд
Факт январь 2019 - 54,5 ( план 61 млрд )
Факт январь 2018 - 55,1

Думаю до 50 млрд дотянут. Получается еще 34 млрд должно поступить, и осталось 7 рабочих дней.По 5 млрд в день должно пойти.
Судя по курсу, предполагаю что сегодня пошли платежи.

ПДВ сегодня вернули на 0.787 с начала месяца 7,8 млрд.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36911
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3550 раз.
Подякували: 8602 раз.
 
Профіль
40
8
2
1
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Может, чем Алабая содержать, проще ячейку снять в нормальном банке - дешевле точно будет//)


Как показывет восточный опыт - таки лучше алабая.... :lol:
Хотя и супротив пушки нету приема.... :wink: :!:

https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-zhitomire- ... 78376.html

Лимонки по 200 грн уже выглядят совсем безобидно. :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Чет 23 січ, 2020 18:58, всього редагувалось 1 раз.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1646
З нами з: 21.01.17
Подякував: 927 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:42

  холява написав:...ХОЧЕТСЯ ДОБАВИТЬ ,..
.... в первом квартале около 5 млрд УБИТЫХ ЕНОТОВ отдать надо долгов .

За что зверушек-то.. речь об уругвайских эскудо (не путать с песо) ? :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 405
З нами з: 19.02.14
Подякував: 143 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3601360236033604>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, Google Adsense [Bot], proftpd66, zzzzzz і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1659, 1660, 1661
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16600 2055859
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 16:34
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 33, 34, 35
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
346 56151
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 16:04
Ой+
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1499736
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16895)
23.01.2020 19:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.