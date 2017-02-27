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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:34
Курси на зараз - майже все червоне
Вітаюсь совсіма.
17:00
Впали на 15 копійок!
Ай да НБУ, ай да сукін син...
Валюти в Державі валом! Московіти не тільки 3 млрд. Нафтогазу повернули, а ще й транспортеру за місяць заплатили. В понеділок ще й 1,25 мрд. євро зайде. Та від гривні сертифікати пухнуть. Що робити?
Треба трошки доляр в гору підпіхнути. Так десь 2 відсотка на сьогодні девальвація с початку місяця і це по року 24! Якось вдвічи більше ніж відсотки за ОВДП, та сертифікатами Та ще й вдвічи валютну позицію банкам підняли. От слабохарактерні й побігли валюту скупляти, в той час коли її треба збувати.
НБУ таки молодець. Щось він там вже наторгував
11:00
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:35
Конечно можно .
В стране все в порядке .
Экономика ИЗРЫГАЕТ ЭКСПОРТОМ !
Поступления, ДИКИЕ.
Все, с сытыми лицами, расплачиваются везде никому не нужными долларами !
Валюта никому не нужна !
...кроме НБУ ....
...ну шобы курс не завалился
мда ,... по Станиславскому ,,,,
...ну НЕ ВЕРЮ
...ХОЧЕТСЯ ДОБАВИТЬ ,..
.... в первом квартале около 5 млрд УБИТЫХ ЕНОТОВ отдать надо долгов .
Востаннє редагувалось холява в Чет 23 січ, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:50
Я не жалівся. Це був гумор. Щоб трохи розрядити напругу в повітрі
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:12
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:23
Бюджетные платежи должны пойти.
Поступления в бюджет по датам нарастающим итогом.( прошлый год )
17 янв - 9,7 млрд
20 янв - 11,8 млрд ( 18,9 млрд)
21 янв - 14 млрд ( 21 млрд )
22 янв - 16 млрд ( 22,7 млрд)
План на январь 2020 - 64 млрд
Факт январь 2019 - 54,5 ( план 61 млрд )
Факт январь 2018 - 55,1
Думаю до 50 млрд дотянут. Получается еще 34 млрд должно поступить, и осталось 7 рабочих дней.По 5 млрд в день должно пойти.
Судя по курсу, предполагаю что сегодня пошли платежи.
ПДВ сегодня вернули на 0.787 с начала месяца 7,8 млрд.грн.
Живите своим умом!
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как показывет восточный опыт - таки лучше алабая....
Хотя и супротив пушки нету приема....
Лимонки по 200 грн уже выглядят совсем безобидно.
Востаннє редагувалось дарий в Чет 23 січ, 2020 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:42
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