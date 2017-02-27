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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3601360236033604

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 202
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
25
23.51-24.0
13%
27
24.01-24.5
19%
39
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
32
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вечер добрый, снова гривна лучшая валюта мира?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:59

Минфин опубликовал анонс на аукцион по размещению ОВГЗ

3 мес - 0,5 млрд
1 год - 1,0 млрд
2года - 1,5 млрд
7 лет - 6 млрд

Всего 9 млрд !!!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:07

  zzzzzz написав:Минфин опубликовал анонс на аукцион по размещению ОВГЗ 3 мес - 0,5 млрд 1 год - 1,0 млрд 2года - 1,5 млрд 7 лет - 6 млрд Всего 9 млрд !!!

под них наверное и погнали курс после обеда вниз. определившиеся будут меняться по любому.учетка 31 вниз.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:14

  холява написав:
мда ,... по Станиславскому ,,,,
...ну НЕ ВЕРЮ

...ХОЧЕТСЯ ДОБАВИТЬ ,..
.... в первом квартале около 5 млрд УБИТЫХ ЕНОТОВ отдать надо долгов .

Берут 1.25 ярда евро под рекордно низкие проценты,плюс резервы на сейчас 25 с лишним ярдов,в декабре купили на МБ 3 с лишним ярда.
Вуаля,нарисовалось 5 ярдиков одной левой)))

Главное доверие,кто-то скажет внешнее управление,пусть будет и так,зато обвалов вроде леры 200 в 4 раза,уже не будет никогда!

А вы не верьте,наверное сегодня вас отоварили по 24.60,ну что же,это классика,Холява взял партию валюты значит это пик,можно и в долины 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:25

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Минфин опубликовал анонс на аукцион по размещению ОВГЗ 3 мес - 0,5 млрд 1 год - 1,0 млрд 2года - 1,5 млрд 7 лет - 6 млрд Всего 9 млрд !!!

под них наверное и погнали курс после обеда вниз. определившиеся будут меняться по любому.учетка 31 вниз.

*Відправлено з Чату


Не только под них. Еще бюджетные платежи. За 7 дней около 35 млрд поступит в бюджет. А может даже 40 млрд. Это по 5-6 млрд в день.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:27

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Минфин опубликовал анонс на аукцион по размещению ОВГЗ 3 мес - 0,5 млрд 1 год - 1,0 млрд 2года - 1,5 млрд 7 лет - 6 млрд Всего 9 млрд !!!

под них наверное и погнали курс после обеда вниз. определившиеся будут меняться по любому.учетка 31 вниз.

*Відправлено з Чату



Где вы раньше были ??? Слил по 24.25
proftpd66
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  #<1 ... 3601360236033604
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