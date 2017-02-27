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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:44
Вечер добрый, снова гривна лучшая валюта мира?
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Andrew_
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Додано: Чет 23 січ, 2020 18:59
Минфин опубликовал анонс на аукцион по размещению ОВГЗ
3 мес - 0,5 млрд
1 год - 1,0 млрд
2года - 1,5 млрд
7 лет - 6 млрд
Всего 9 млрд !!!
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:07
zzzzzz написав:
Минфин опубликовал анонс на аукцион по размещению ОВГЗ 3 мес - 0,5 млрд 1 год - 1,0 млрд 2года - 1,5 млрд 7 лет - 6 млрд Всего 9 млрд !!!
под них наверное и погнали курс после обеда вниз. определившиеся будут меняться по любому.учетка 31 вниз. *Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:14
холява написав:
мда ,... по Станиславскому ,,,,
...ну НЕ ВЕРЮ
...ХОЧЕТСЯ ДОБАВИТЬ ,..
.... в первом квартале около 5 млрд УБИТЫХ ЕНОТОВ отдать надо долгов .
Берут 1.25 ярда евро под рекордно низкие проценты,плюс резервы на сейчас 25 с лишним ярдов,в декабре купили на МБ 3 с лишним ярда.
Вуаля,нарисовалось 5 ярдиков одной левой)))
Главное доверие,кто-то скажет внешнее управление,пусть будет и так,зато обвалов вроде леры 200 в 4 раза,уже не будет никогда!
А вы не верьте,наверное сегодня вас отоварили по 24.60,ну что же,это классика,Холява взял партию валюты значит это пик,можно и в долины
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:25
Яша написав: zzzzzz написав:
Минфин опубликовал анонс на аукцион по размещению ОВГЗ 3 мес - 0,5 млрд 1 год - 1,0 млрд 2года - 1,5 млрд 7 лет - 6 млрд Всего 9 млрд !!!
под них наверное и погнали курс после обеда вниз. определившиеся будут меняться по любому.учетка 31 вниз. *Відправлено з Чату
Не только под них. Еще бюджетные платежи. За 7 дней около 35 млрд поступит в бюджет. А может даже 40 млрд. Это по 5-6 млрд в день.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:27
Яша написав: zzzzzz написав:
Минфин опубликовал анонс на аукцион по размещению ОВГЗ 3 мес - 0,5 млрд 1 год - 1,0 млрд 2года - 1,5 млрд 7 лет - 6 млрд Всего 9 млрд !!!
под них наверное и погнали курс после обеда вниз. определившиеся будут меняться по любому.учетка 31 вниз. *Відправлено з Чату
Где вы раньше были ??? Слил по 24.25
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proftpd66
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