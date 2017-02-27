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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:44
Вечер добрый, снова гривна лучшая валюта мира?
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Andrew_
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Додано: Чет 23 січ, 2020 18:59
Минфин опубликовал анонс на аукцион по размещению ОВГЗ
3 мес - 0,5 млрд
1 год - 1,0 млрд
2года - 1,5 млрд
7 лет - 6 млрд
Всего 9 млрд !!!
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:07
zzzzzz написав:
Минфин опубликовал анонс на аукцион по размещению ОВГЗ 3 мес - 0,5 млрд 1 год - 1,0 млрд 2года - 1,5 млрд 7 лет - 6 млрд Всего 9 млрд !!!
под них наверное и погнали курс после обеда вниз. определившиеся будут меняться по любому.учетка 31 вниз. *Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:14
холява написав:
мда ,... по Станиславскому ,,,,
...ну НЕ ВЕРЮ
...ХОЧЕТСЯ ДОБАВИТЬ ,..
.... в первом квартале около 5 млрд УБИТЫХ ЕНОТОВ отдать надо долгов .
Берут 1.25 ярда евро под рекордно низкие проценты,плюс резервы на сейчас 25 с лишним ярдов,в декабре купили на МБ 3 с лишним ярда.
Вуаля,нарисовалось 5 ярдиков одной левой)))
Главное доверие,кто-то скажет внешнее управление,пусть будет и так,зато обвалов вроде леры 200 в 4 раза,уже не будет никогда!
А вы не верьте,наверное сегодня вас отоварили по 24.60,ну что же,это классика,Холява взял партию валюты значит это пик,можно и в долины
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:25
Яша написав: zzzzzz написав:
Минфин опубликовал анонс на аукцион по размещению ОВГЗ 3 мес - 0,5 млрд 1 год - 1,0 млрд 2года - 1,5 млрд 7 лет - 6 млрд Всего 9 млрд !!!
под них наверное и погнали курс после обеда вниз. определившиеся будут меняться по любому.учетка 31 вниз. *Відправлено з Чату
Не только под них. Еще бюджетные платежи. За 7 дней около 35 млрд поступит в бюджет. А может даже 40 млрд. Это по 5-6 млрд в день.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:27
Яша написав: zzzzzz написав:
Минфин опубликовал анонс на аукцион по размещению ОВГЗ 3 мес - 0,5 млрд 1 год - 1,0 млрд 2года - 1,5 млрд 7 лет - 6 млрд Всего 9 млрд !!!
под них наверное и погнали курс после обеда вниз. определившиеся будут меняться по любому.учетка 31 вниз. *Відправлено з Чату
Где вы раньше были ??? Слил по 24.25
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proftpd66
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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:32
Немного про короновирус Ухань.
В среду китайские власти приняли решение закрыть на карантин город Ухань в провинции Хубэй с населением 11 млн человек, где вирус впервые был выявлен. Были закрыты все ведущие в город дороги и заблокированы другие виды транспортного сообщения. В четверг аналогичное решение было принято по поводу другого города в провинции Хубэй - Хуангана, в котором проживают 7 млн человек. Отменены все поезда и самолеты, следующие в Хуанган, а также внутригородской транспорт. В Эчжоу закрыты вокзалы, в городах Сяньтао и Чиби ограничили общественный транспорт.
"Закрытие на карантин города с 11-миллионным населением - это что-то из ряда вон выходящее", - говорит представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа. В настоящий момент ВОЗ обсуждает, следует ли объявить международное чрезвычайное положение в связи с вспышкой нового вируса.
Новый год - без торжеств
Власти также приняли решение отменить все масштабные мероприятия в Пекине, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю 25 января, - новогодние массовые гуляния, в том числе традиционные ярмарки в храмах.
На этих новостях индексы азии падают, нефть тоже валится...
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Чет 23 січ, 2020 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:33
После Давоса, где Маркарова показала свой профессионализм и знание темы, у неё значительно возросли шансы стать премьером-технократом, заменив Гончарука, который неважно себя показал с точки зрения профессионализма в Давосе.
В кулуарах состоялась встреча Зеленского и Маркаровой с главой МВФ Георгиевой, Маркарова прошла кастинг успешно. Ждём.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:35
freeze написав:
После Давоса, где Маркарова показала свой профессионализм и знание темы, у неё значительно возросли шансы стать премьером-технократом, заменив Гончарука, который неважно себя показал с точки зрения профессионализма в Давосе.
В кулуарах состоялась встреча Зеленского и Маркаровой с главой МВФ Георгиевой, Маркарова прошла кастинг успешно. Ждём.
Поговаривают что запись разговоров именно Маркарова слила.
Маркарова человек Авакова.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:37
zzzzzz написав: freeze написав:
После Давоса, где Маркарова показала свой профессионализм и знание темы, у неё значительно возросли шансы стать премьером-технократом, заменив Гончарука, который неважно себя показал с точки зрения профессионализма в Давосе.
В кулуарах состоялась встреча Зеленского и Маркаровой с главой МВФ Георгиевой, Маркарова прошла кастинг успешно. Ждём.
Поговаривают что запись разговоров именно Маркарова слила.
Маркарова человек Авакова.
До этого говорили, что она человек Порошенко ...
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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