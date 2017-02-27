Додано: Чет 23 січ, 2020 19:33

После Давоса, где Маркарова показала свой профессионализм и знание темы, у неё значительно возросли шансы стать премьером-технократом, заменив Гончарука, который неважно себя показал с точки зрения профессионализма в Давосе.

В кулуарах состоялась встреча Зеленского и Маркаровой с главой МВФ Георгиевой, Маркарова прошла кастинг успешно. Ждём.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.