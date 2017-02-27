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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2020 19:38
fin написав:
Кстати, когда уже гастарбайтеры получат и перешлют сюда свою зарплату за январь?(для снижения курса).Пора бы уже!
Зп получил сегодня, но переводить и менять на гривну не буду. Балалайка тебе и "рожковым со смелянскими"...
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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:40
somilitark
....не Кашперовский , и без надежд .!Ё
БРАЛ , ПРАВДА ,СЕГОДНЯ !
24.40 .
...КАК ВАМ ВАШИ ФАНТАЗИИ ?
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холява
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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:42
somilitark написав:
А вы не верьте,наверное сегодня вас отоварили по 24.60,ну что же,это классика,Холява взял партию валюты значит это пик,можно и в долины
визнаю, мене отоварили
( 24.40
)
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:44
Не псиХУЙте.
До Праздника не так далеко ....
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холява
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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:45
zzzzzz написав:
Поговаривают что запись разговоров именно Маркарова слила.
Маркарова человек Авакова.
Усе еще лучше, чем я думал...
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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:52
zzzzzz написав:
Минфин опубликовал анонс на аукцион по размещению ОВГЗ
3 мес - 0,5 млрд
1 год - 1,0 млрд
2года - 1,5 млрд7 лет - 6 млрд
Всего 9 млрд !!!
Губу сильно раскатали,а тем временем евро и рубль валятся в мире.Где то там рядом должна быть и гривна.
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bugalter
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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:56
freeze написав:
После Давоса, где Маркарова показала свой профессионализм и знание темы, у неё значительно возросли шансы стать премьером-технократом, заменив Гончарука, который неважно себя показал с точки зрения профессионализма в Давосе.
В кулуарах состоялась встреча Зеленского и Маркаровой с главой МВФ Георгиевой, Маркарова прошла кастинг успешно. Ждём.
если бы Зеленский слил Гончарука сразу, то мы бы не разместили евробонды, тонкое это дело...
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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:57
холява написав:
БРАЛ , ПРАВДА ,СЕГОДНЯ !
24.40 .
Какие фантазии,у вас обвалистов сразу клава начинает дёргаться и начинаете пестрить проверенными советскими лозунгами: кругом враги и я вам всем не верю,коммуниста так просто голыми руками не возьмёшь(((
Классика,не даром вас укатывали десятками лет и сделали эмоциональными рабами,мои дети уже не такие,я чуток,а вы совок на 100%(без обид)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 20:01
bugalter написав: zzzzzz написав:
Минфин опубликовал анонс на аукцион по размещению ОВГЗ
3 мес - 0,5 млрд
1 год - 1,0 млрд
2года - 1,5 млрд7 лет - 6 млрд
Всего 9 млрд !!!
Губу сильно раскатали,а тем временем евро и рубль валятся в мире.Где то там рядом должна быть и гривна.
Если бы внимательно читали ДС,то он ещё много лет назад заметил парадокс,что когда доллар в мире падает,то у нас он растёт,как только в мире поднимает голову,то у нас уже он никому не нужен и камнем вниз)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 20:02
somilitark написав:
Какие фантазии,у вас обвалистов сразу клава начинает дёргаться и начинаете пестрить проверенными советскими лозунгами: кругом враги и я вам всем не верю,коммуниста так просто голыми руками не возьмёшь((( Классика,не даром вас укатывали десятками лет и сделали эмоциональными рабами,мои дети уже не такие,я чуток,а вы совок на 100%(без обид)
цыплят по осени считают... подождем октября или хотя бы мая. А пока спрошу у доктора с пациентом, - как вы считате Шкиряк идиот?*Відправлено з Чату
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