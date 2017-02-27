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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36033604360536063607>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 203
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
25
23.51-24.0
13%
27
24.01-24.5
19%
39
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
32
25.51-26
5%
11
выше 26
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:38

  fin написав:Кстати, когда уже гастарбайтеры получат и перешлют сюда свою зарплату за январь?(для снижения курса).Пора бы уже!


Зп получил сегодня, но переводить и менять на гривну не буду. Балалайка тебе и "рожковым со смелянскими"...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:40

somilitark


....не Кашперовский , и без надежд .!Ё
БРАЛ , ПРАВДА ,СЕГОДНЯ !
24.40 .
...КАК ВАМ ВАШИ ФАНТАЗИИ ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:42

  somilitark написав:А вы не верьте,наверное сегодня вас отоварили по 24.60,ну что же,это классика,Холява взял партию валюты значит это пик,можно и в долины 8)


визнаю, мене отоварили :cry: ( 24.40 :cry: )
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:44

  Pupsik написав:
  somilitark написав:А вы не верьте,наверное сегодня вас отоварили по 24.60,ну что же,это классика,Холява взял партию валюты значит это пик,можно и в долины 8)


визнаю, мене отоварили :cry:


Не псиХУЙте.
До Праздника не так далеко ....
холява
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Поговаривают что запись разговоров именно Маркарова слила.
Маркарова человек Авакова.


Усе еще лучше, чем я думал... :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:52

  zzzzzz написав:Минфин опубликовал анонс на аукцион по размещению ОВГЗ

3 мес - 0,5 млрд
1 год - 1,0 млрд
2года - 1,5 млрд
7 лет - 6 млрд

Всего 9 млрд !!!

Губу сильно раскатали,а тем временем евро и рубль валятся в мире.Где то там рядом должна быть и гривна. :)
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:56

  freeze написав:После Давоса, где Маркарова показала свой профессионализм и знание темы, у неё значительно возросли шансы стать премьером-технократом, заменив Гончарука, который неважно себя показал с точки зрения профессионализма в Давосе.
В кулуарах состоялась встреча Зеленского и Маркаровой с главой МВФ Георгиевой, Маркарова прошла кастинг успешно. Ждём.

если бы Зеленский слил Гончарука сразу, то мы бы не разместили евробонды, тонкое это дело...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:57

  холява написав:БРАЛ , ПРАВДА ,СЕГОДНЯ !
24.40 .

Какие фантазии,у вас обвалистов сразу клава начинает дёргаться и начинаете пестрить проверенными советскими лозунгами: кругом враги и я вам всем не верю,коммуниста так просто голыми руками не возьмёшь(((

Классика,не даром вас укатывали десятками лет и сделали эмоциональными рабами,мои дети уже не такие,я чуток,а вы совок на 100%(без обид) :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:01

  bugalter написав:
  zzzzzz написав:Минфин опубликовал анонс на аукцион по размещению ОВГЗ

3 мес - 0,5 млрд
1 год - 1,0 млрд
2года - 1,5 млрд
7 лет - 6 млрд

Всего 9 млрд !!!

Губу сильно раскатали,а тем временем евро и рубль валятся в мире.Где то там рядом должна быть и гривна. :)

Если бы внимательно читали ДС,то он ещё много лет назад заметил парадокс,что когда доллар в мире падает,то у нас он растёт,как только в мире поднимает голову,то у нас уже он никому не нужен и камнем вниз)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:02

  somilitark написав:Какие фантазии,у вас обвалистов сразу клава начинает дёргаться и начинаете пестрить проверенными советскими лозунгами: кругом враги и я вам всем не верю,коммуниста так просто голыми руками не возьмёшь((( Классика,не даром вас укатывали десятками лет и сделали эмоциональными рабами,мои дети уже не такие,я чуток,а вы совок на 100%(без обид)

цыплят по осени считают... подождем октября или хотя бы мая. А пока спрошу у доктора с пациентом, - как вы считате Шкиряк идиот?

*Відправлено з Чату
Яша
 
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