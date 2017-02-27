ИЧСХ,
если при Порошенко было размещение евробондов, то это "побирается по всему миру"
А при Зеленском, так уже "пєрємога"
Никто и не собирался сливать Гончарука. Зрите в корень
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:05
ИЧСХ,
если при Порошенко было размещение евробондов, то это "побирается по всему миру"
А при Зеленском, так уже "пєрємога"
Никто и не собирался сливать Гончарука. Зрите в корень
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:13
По традиции с конца:политика на другой ветке.
А прошлой осенью посчитали цыплят с курса 25 до курса 23.10 на продажу.
Если что,то можно было и на полугодовом грндепо подождать,правда?)))
Чай не первый год на ветке.
А в мае что будет,зерно минус 70%,как сказал Эдвард,по крепчайшему инсайду конечно,хотя пока по зерну пошли переписывать пятилетние максимумы,но то такЭ.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:19
Когда кредит под грабительский процент под 10% годовых это одно,когда тоже самое через год с небольшим под 4 с хвостиком,это другое,или вы не видите разницы?
Подумаешь отдать за 10 лет 100% переплаты или 40,действительно никакой разницы)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:21
somilitark логика так себе.а позапрошлой и позапозапрошлой осенью? я подожду майского исхода овгзшников. всему земному свойственна цикличность.
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:22
Наступне засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 30 січня 2020 року
а 31.01 - наоборот: ВСУ приступает к делу Суркисы вс. НБУ.
Не очень верится, что сразу 31.01 будет решение (как вчера, по проигранной кассации НБУ), но если (вдруг) аукцион пройдет не так победно, а ставку урежут сильно (2-2,5), то нерезы могут и остановиться после 28.01 (а решение ВСУ против НБУ, которое может запустить, по сути, денационализацию ПБ, их в этом убедит). Или жадность победит? Или это опять не те нерезы, которые боятся решений наших судов и отсутствия программы МВФ?
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:26
Это ваше мнение,а вот Пупсик например всей котлетой просидел год на грн депо,по 28 слил,плюс 15% годовых,не знаю какая у него была логика,но он просто красава,не находите?
Это форум,у каждого был свой план и он по нему действовал))
п.с. а чего будете ждать?
Вы же на 100% в валюте,хотите слиться?
Или просто спортивный интерес?)
Хотите инфляцию как в 2015-м?
А вы весь такой на белом(вернее зелёном) коне прокричите " яж гавариль "
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:34
Шо, опять осени ждать ? Тот же Халява, которому писал Сомик, мне клятвенно обещал еще прошлым летом что в конце августа, начале сентября должно ж ужеж начаться, просил меня никуда не расходиться. Я сижу, честно жду - февраль уж на носу а ни обещанного обвала ни ракеты в помине нет. А вы опять про октябрь. Похоже на извечную морковку перед носом сами знаете кого , которой таких вот обвалистов-цыпле-счетоводов всю жизнь за нос водят.
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:36
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:36
Я брал и Выше .
А Вы что, хотите Пупсику помочь , что так переживаете за него ?
Учитывая Ваш АНТУРАЖ , я имею большие сомнения в Вашей ОБЪЕКТИВНОСТИ И ДОБРЫХ НАМЕРЕНИЯХ .
В любой вечер , когда вы заходите кроме злости и...... от вас ожидать нечего !
Многое еще можно написать , но вступать с вами в полемику ,губить форум .
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