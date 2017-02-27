Додано: Чет 23 січ, 2020 20:34

Яша написав: somilitark написав: Какие фантазии,у вас обвалистов сразу клава начинает дёргаться и начинаете пестрить проверенными советскими лозунгами: кругом враги и я вам всем не верю,коммуниста так просто голыми руками не возьмёшь((( Классика,не даром вас укатывали десятками лет и сделали эмоциональными рабами,мои дети уже не такие,я чуток,а вы совок на 100%(без обид) Какие фантазии,у вас обвалистов сразу клава начинает дёргаться и начинаете пестрить проверенными советскими лозунгами: кругом враги и я вам всем не верю,коммуниста так просто голыми руками не возьмёшь((( Классика,не даром вас укатывали десятками лет и сделали эмоциональными рабами,мои дети уже не такие,я чуток,а вы совок на 100%(без обид)

цыплят по осени считают... подождем октября или хотя бы мая. цыплят по осени считают... подождем октября или хотя бы мая.

Шо, опять осени ждать ? Тот же Халява, которому писал Сомик, мне клятвенно обещал еще прошлым летом что в конце августа, начале сентября должно ж ужеж начаться, просил меня никуда не расходиться. Я сижу, честно жду - февраль уж на носу а ни обещанного обвала ни ракеты в помине нет. А вы опять про октябрь. Похоже на извечную морковку перед носом сами знаете кого , которой таких вот обвалистов-цыпле-счетоводов всю жизнь за нос водят.