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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3604360536063607>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 203
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
25
23.51-24.0
13%
27
24.01-24.5
19%
39
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
32
25.51-26
5%
11
выше 26
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:05

  edvardd написав:если бы Зеленский слил Гончарука сразу, то мы бы не разместили евробонды, тонкое это дело...

ИЧСХ,
если при Порошенко было размещение евробондов, то это "побирается по всему миру"
А при Зеленском, так уже "пєрємога"

Никто и не собирался сливать Гончарука. Зрите в корень
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:07

somilitark Как вы умно рассуждаете ,у вас папа не юрист? :)
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:13

  Яша написав:цыплят по осени считают... подождем октября или хотя бы мая. А пока спрошу у доктора с пациентом, - как вы считате Шкиряк идиот?

*Відправлено з Чату

По традиции с конца:политика на другой ветке.

А прошлой осенью посчитали цыплят с курса 25 до курса 23.10 на продажу.

Если что,то можно было и на полугодовом грндепо подождать,правда?)))

Чай не первый год на ветке.

А в мае что будет,зерно минус 70%,как сказал Эдвард,по крепчайшему инсайду конечно,хотя пока по зерну пошли переписывать пятилетние максимумы,но то такЭ.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:19

  pesikot написав:если при Порошенко было размещение евробондов, то это "побирается по всему миру"
А при Зеленском, так уже "пєрємога"


Когда кредит под грабительский процент под 10% годовых это одно,когда тоже самое через год с небольшим под 4 с хвостиком,это другое,или вы не видите разницы?

Подумаешь отдать за 10 лет 100% переплаты или 40,действительно никакой разницы)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:21

somilitark логика так себе.а позапрошлой и позапозапрошлой осенью? я подожду майского исхода овгзшников. всему земному свойственна цикличность.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:22

  Яша написав:
  zzzzzz написав: Минфин опубликовал анонс на аукцион по размещению ОВГЗ 3 мес - 0,5 млрд 1 год - 1,0 млрд 2года - 1,5 млрд 7 лет - 6 млрд Всего 9 млрд !!!

под них наверное и погнали курс после обеда вниз. определившиеся будут меняться по любому.учетка 31 вниз.

*Відправлено з Чату


Наступне засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 30 січня 2020 року
а 31.01 - наоборот: ВСУ приступает к делу Суркисы вс. НБУ.
Не очень верится, что сразу 31.01 будет решение (как вчера, по проигранной кассации НБУ), но если (вдруг) аукцион пройдет не так победно, а ставку урежут сильно (2-2,5), то нерезы могут и остановиться после 28.01 (а решение ВСУ против НБУ, которое может запустить, по сути, денационализацию ПБ, их в этом убедит). Или жадность победит? Или это опять не те нерезы, которые боятся решений наших судов и отсутствия программы МВФ? 8)
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:26

  Яша написав:somilitark логика так себе.а позапрошлой и позапозапрошлой осенью? я подожду майского исхода овгзшников. всему земному свойственна цикличность.

Это ваше мнение,а вот Пупсик например всей котлетой просидел год на грн депо,по 28 слил,плюс 15% годовых,не знаю какая у него была логика,но он просто красава,не находите?

Это форум,у каждого был свой план и он по нему действовал))

п.с. а чего будете ждать?

Вы же на 100% в валюте,хотите слиться?

Или просто спортивный интерес?)

Хотите инфляцию как в 2015-м?

А вы весь такой на белом(вернее зелёном) коне прокричите " яж гавариль :P "
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:34

  Яша написав:
  somilitark написав:Какие фантазии,у вас обвалистов сразу клава начинает дёргаться и начинаете пестрить проверенными советскими лозунгами: кругом враги и я вам всем не верю,коммуниста так просто голыми руками не возьмёшь((( Классика,не даром вас укатывали десятками лет и сделали эмоциональными рабами,мои дети уже не такие,я чуток,а вы совок на 100%(без обид)

цыплят по осени считают... подождем октября или хотя бы мая.


Шо, опять осени ждать ? Тот же Халява, которому писал Сомик, мне клятвенно обещал еще прошлым летом что в конце августа, начале сентября должно ж ужеж начаться, просил меня никуда не расходиться. Я сижу, честно жду - февраль уж на носу а ни обещанного обвала ни ракеты в помине нет. А вы опять про октябрь. Похоже на извечную морковку перед носом сами знаете кого , которой таких вот обвалистов-цыпле-счетоводов всю жизнь за нос водят.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:36

  bugalter написав:somilitark Как вы умно рассуждаете ,у вас папа не юрист? :)


А если он по маме юрист, это что, типа, не считается ? Завидуйте молча !
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:36

  somilitark написав:
  Яша написав:somilitark логика так себе.а позапрошлой и позапозапрошлой осенью? я подожду майского исхода овгзшников. всему земному свойственна цикличность.

Это ваше мнение,а вот Пупсик например всей котлетой просидел год на грн депо,по 28 слил,плюс 15%,не знаю какая у него была логика,но он просто красава,не находите?

Это форум,у каждого был свой план и он по нему действовал))



Я брал и Выше .
А Вы что, хотите Пупсику помочь , что так переживаете за него ?
Учитывая Ваш АНТУРАЖ , я имею большие сомнения в Вашей ОБЪЕКТИВНОСТИ И ДОБРЫХ НАМЕРЕНИЯХ .
В любой вечер , когда вы заходите кроме злости и...... от вас ожидать нечего !

Многое еще можно написать , но вступать с вами в полемику ,губить форум .
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