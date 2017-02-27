Позволю и себе 5 копеек вставить.
Согласен с тем, что это форум. и лично мне важно мнение каждого. И не просто мнение, а еще и аргументация этого мнения.
Почему важно ? Все просто - лично я, например, здесь не просто ради теоретической медальки "за глубину познания экономических процессов".... я вкладываю свои живые деньги... и не малые.
и хоть это риск и просто игра. Но мне важно мнение каждого. Каждого!
И буду признателен, если здесь будут с уважением и профессионализмом относится ко всем участникам форума.
Заранее благодарен.
С уважением, ко всем...