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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3604360536063607

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 203
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
25
23.51-24.0
13%
27
24.01-24.5
19%
39
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
32
25.51-26
5%
11
выше 26
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:44

  somilitark написав:
Это форум,у каждого был свой план и он по нему действовал))



Позволю и себе 5 копеек вставить.

Согласен с тем, что это форум. и лично мне важно мнение каждого. И не просто мнение, а еще и аргументация этого мнения.
Почему важно ? Все просто - лично я, например, здесь не просто ради теоретической медальки "за глубину познания экономических процессов".... я вкладываю свои живые деньги... и не малые.
и хоть это риск и просто игра. Но мне важно мнение каждого. Каждого!
И буду признателен, если здесь будут с уважением и профессионализмом относится ко всем участникам форума.

Заранее благодарен.
С уважением, ко всем...
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:46

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Поговаривают что запись разговоров именно Маркарова слила.
Маркарова человек Авакова.

До этого говорили, что она человек Порошенко ...

Где соломка помягче, тех и будут.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:56

Amat

И я за мир во всём мире)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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  #<1 ... 3604360536063607
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