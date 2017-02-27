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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:44
somilitark написав:
Это форум,у каждого был свой план и он по нему действовал))
Позволю и себе 5 копеек вставить.
Согласен с тем, что это форум. и лично мне важно мнение каждого. И не просто мнение, а еще и аргументация этого мнения.
Почему важно ? Все просто - лично я, например, здесь не просто ради теоретической медальки "за глубину познания экономических процессов".... я вкладываю свои живые деньги... и не малые.
и хоть это риск и просто игра. Но мне важно мнение каждого. Каждого!
И буду признателен, если здесь будут с уважением и профессионализмом относится ко всем участникам форума.
Заранее благодарен.
С уважением, ко всем...
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Додано: Чет 23 січ, 2020 20:46
pesikot написав: zzzzzz написав:
Поговаривают что запись разговоров именно Маркарова слила.
Маркарова человек Авакова.
До этого говорили, что она человек Порошенко ...
Где соломка помягче, тех и будут.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 20:56
Amat
И я за мир во всём мире)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 23 січ, 2020 21:02
zzzzzz написав: freeze написав:
После Давоса, где Маркарова показала свой профессионализм и знание темы, у неё значительно возросли шансы стать премьером-технократом, заменив Гончарука, который неважно себя показал с точки зрения профессионализма в Давосе.
В кулуарах состоялась встреча Зеленского и Маркаровой с главой МВФ Георгиевой, Маркарова прошла кастинг успешно. Ждём.
Поговаривают что запись разговоров именно Маркарова слила. Маркарова человек Авакова.
Тогда вероятность, что от уровня 24.5 - опять вниз, возрастает. ИМХО.
МВФ в феврале может придать импульс укрепляжу на весну.
Она - не аваковская, вроде, но по квоте Нарфронта зашла, скорее - креатура Яресько.
Востаннє редагувалось matroSkin
в Чет 23 січ, 2020 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 21:17
somilitark написав:Amat
И я за мир во всём мире)))
Я не помню , кто написал ....
НО ЗВУЧАЛО ПРИМЕРНО ТАК...
" так как моя секретарша мадемуазель,Я НЕ МОГУ В ПРИСУТСТВИИ ЕЕ ВЫСКАЗАТЬСЯ (ИЗЛОЖИТЬ ПИСЬМЕННО СВОИ МЫСЛИ ) , БОЛЕЕ ТОГО , Я НЕ ИМЕЮ ПРАВА, В ПРИСУТСТВИИ ЕЕ , ТАК ДУМАТЬ !
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Додано: Чет 23 січ, 2020 21:59
В четверг, 23 января, межбанковский валютный рынок открывался на уровне 24,51-24,56 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали разностороннее движение, говорят казначеи.
"Дневной максимум составил 24,55-24,565 с последующим снижением до 24,30-24,35 грн/$ к завершению торгов", – рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Справочный курс по состоянию на 12 часов четверга составил 24,5401 грн/$.
Объем свободной ликвидности снизился на 7,0 млрд грн и составил 230,7 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 7,1 млрд грн – до 55,5 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, увеличился на 0,1 млрд грн – до 175,2 млрд грн.
"Разносторонняя курсовая динамика сегодняшнего дня обусловлена стартовым высоким спросом от нерезидентов и продолжением игры "на повышение", в которую вмешался регулятор, вышедший в торги с продажей валюты по пиковому на сегодня курсу 24,55, что снизило ажиотаж и котировки", – добавил Куринной.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 22:04
НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но продавал доллар через Matching в пределах 24,55 гривен и чуть ниже. Всего по расчетам «Минфина» продал как минимум $30-50 млн, чем полностью развернул рынок с роста курса в сторону резкого удешевления валюты;
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Додано: Чет 23 січ, 2020 22:08
somilitark написав:
Это ваше мнение,а вот Пупсик например всей котлетой просидел год на грн депо,по 28 слил,плюс 15% годовых,не знаю какая у него была логика,но он просто красава,не находите? Это форум,у каждого был свой план и он по нему действовал)) п.с. а чего будете ждать? Вы же на 100% в валюте,хотите слиться? Или просто спортивный интерес?) Хотите инфляцию как в 2015-м? А вы весь такой на белом(вернее зелёном) коне прокричите " яж гавариль "
я уже давно не бегаю с котлетами, чтобы не стать фаршем. переворачиваюсь иногда просто по-приколу. ещё мне нравятся гривневые овгз, и в валюте я только на 90%. но то такэ...*Відправлено з Чату
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