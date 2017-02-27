Додано: Чет 23 січ, 2020 21:59

В четверг, 23 января, межбанковский валютный рынок открывался на уровне 24,51-24,56 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали разностороннее движение, говорят казначеи.



"Дневной максимум составил 24,55-24,565 с последующим снижением до 24,30-24,35 грн/$ к завершению торгов", – рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.



Справочный курс по состоянию на 12 часов четверга составил 24,5401 грн/$.



Объем свободной ликвидности снизился на 7,0 млрд грн и составил 230,7 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 7,1 млрд грн – до 55,5 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, увеличился на 0,1 млрд грн – до 175,2 млрд грн.



"Разносторонняя курсовая динамика сегодняшнего дня обусловлена стартовым высоким спросом от нерезидентов и продолжением игры "на повышение", в которую вмешался регулятор, вышедший в торги с продажей валюты по пиковому на сегодня курсу 24,55, что снизило ажиотаж и котировки", – добавил Куринной.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.