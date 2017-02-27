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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3605360636073608

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 203
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
25
23.51-24.0
13%
27
24.01-24.5
19%
39
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
32
25.51-26
5%
11
выше 26
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:11

[quote="4850304:Patrick"][quote] НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но продавал доллар через Matching в пределах 24,55 гривен и чуть ниже. Всего по расчетам «Минфина» продал как минимум $30-50 млн, чем полностью развернул рынок с роста курса в сторону резкого удешевления валюты;

Чем мне и нравится "рыночное курсообразование"... :!:
(Если брать во внимание команду америкосов - не трогать НБУ (Зе ее пока выполняет) и обещанные семигодовки под семь процентов - дальнейшее падение бакса - к бабке не ходи...) :roll:
Востаннє редагувалось дарий в Чет 23 січ, 2020 22:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:18

  Яша написав: ещё мне нравятся гривневые овгз, и в валюте я только на 90%.

Очень логично и последовательно всё описали,спасибо за показательную логику,думаю ник стоит поменять на Цилечка блондинка,так будет адекватнее)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:28

Нашли, куда идут 100 с лишним ярдов на полностью платную и беспредельную медицину.
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  #<1 ... 3605360636073608
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