[quote="4850304:Patrick"][quote] НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но продавал доллар через Matching в пределах 24,55 гривен и чуть ниже. Всего по расчетам «Минфина» продал как минимум $30-50 млн, чем полностью развернул рынок с роста курса в сторону резкого удешевления валюты;
Чем мне и нравится "рыночное курсообразование"... (Если брать во внимание команду америкосов - не трогать НБУ (Зе ее пока выполняет) и обещанные семигодовки под семь процентов - дальнейшее падение бакса - к бабке не ходи...)
Востаннє редагувалось дарий в Чет 23 січ, 2020 22:24, всього редагувалось 2 разів.