g_al1 написав:Alex2006
21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими
Так що, 21-го ідемо закріпляти "победу" над Свинарчуками-Гладковскими?
В якому "місці" росте економіка для курсу 17?
Если бы не 21 апреля - сейчас бы тут рубались на тему "остановимся ли на курсе 45 ?".
Просто за почти три десятилетия так далеко зашли в темный экономический чулан,
что наверх очень много ступенек, а это годы, многие годы,
чуда и повторение польского варианта в наших условиях невозможно по очень многим причинам.
И еще, если миллионы челов три десятилетия были "в системе",
невозможно с ходу изменить ее, приходится работать в условиях той же "системы",
но с точечными ударами по ней.
Примеры ударов -их много уже.
Это и налогообложение сделок в офшорах,не вникал, но были новости на тему,что дело сдивинулось и какие-то законы первоначальные уже приняты.
Это и попытка ретроспективы в отношении грабежа по зеленой энергетике.
И фотки обнаглевших бусиков с таможни.
И повышение ренты.
И не улетевший к 45-50 курс нац.валюты.
И нескрываемое восхищение запада тем,что страна стала хоть чуточку ментальнее ближе к западной системе чем к русской-латино-американской системе экономики.
И в конце концов то, что роют роют всеми своими продажными каналами и СМИ и ни хрена нарыть не могут - вместо схем и новых потоков под новым руководством - лишь какие то бытовые скандалы.
Я не знаю можно ли это писать тут, но мне иногда хочется плюнуть в рожу тем СМИ, которые раздувают бытовуху с вызовом девочек и т.п., да похрен , ведь это такая мелочевка по сравнению со схемами, кланами и потоками, что надо быть очень низкого уровня,чтобы клевать на такую чепуху и давать развешивать себе низкосортные макароны на уши вот уже который год.
Понятно, что отлучение от кормушки, и даже минимальное снижение навара многим не нравится, поэтому и клепают все эти прослушки Гончарука и прочую хренотень, вкладывая немалое бабло.
И вот оно разочарование - тонны прослушки - и ни одного реального компромата за пол-года, кроме явной чепухи.
Гончарук - неопытный диллетант, никто не спорит, вот только лучше неопытный диллетант, или кто-то еще из молодняка, чем протухшие ненасытные акулы-скунсы, за многие годы сделавшие одну из самых богатых стран Европы едва ли не самой бедной.
И вся это благодаря скармливаемой годами протухшей лапше.
И вообще будет позитив,хотя бы потому,что впервые за годы со всеъ экранов льются не спекуляции, не имеющие никакого отношения к экономике, а именно экономические рассуждения.
И по железной дороге - да пофиг, что поспешили, что выдали желаемое за действительное , хайпанули на эмоциях, главное, что на высшем уровне признали -
и там также пилят наши бабки, надо что-то делать.
Короче,легче дышать стало. А курс-ну не может он в таких условиях быть стабильным, наш ориентир на 27-28 в среднесрочке.