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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3606360736083609>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 203
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
25
23.51-24.0
13%
27
24.01-24.5
19%
39
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
32
25.51-26
5%
11
выше 26
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:11

[quote="4850304:Patrick"][quote] НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но продавал доллар через Matching в пределах 24,55 гривен и чуть ниже. Всего по расчетам «Минфина» продал как минимум $30-50 млн, чем полностью развернул рынок с роста курса в сторону резкого удешевления валюты;

Чем мне и нравится "рыночное курсообразование"... :!:
(Если брать во внимание команду америкосов - не трогать НБУ (Зе ее пока выполняет) и обещанные семигодовки под семь процентов - дальнейшее падение бакса - к бабке не ходи...) :roll:

Без внешних факторов любой кач будут плавно гасить.
Вчера радостно отобрался по 40, думал, в фаворе...
Завтра, так, хотябыб, слится.... :oops:
Востаннє редагувалось дарий в Чет 23 січ, 2020 22:58, всього редагувалось 6 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:18

  Яша написав: ещё мне нравятся гривневые овгз, и в валюте я только на 90%.

Очень логично и последовательно всё описали,спасибо за показательную логику,думаю ник стоит поменять на Цилечка блондинка,так будет адекватнее)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:28

Нашли, куда идут 100 с лишним ярдов на полностью платную и беспредельную медицину.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:33

фальшивые 200ки, описание:
https://www.rbc.ua/rus/styler/ukrainu-n ... 73036.html
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да уж, как обычно.
Утром зашел - "все пропало, нас сливают, рОкета".
Зашел вечером - вдруг резко сменилось на прямопротивоположное в обостренной форме.
:twisted:

Давайте уже, кто хочет, сливайтесь быстрее, чтоб все шальные баксы наконец в гривну перекочевали. :lol:
Иначе рОкета так и будет постоянно сваливаться, толком не оторвавшись от земли :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Утром зашел - "все пропало, нас сливают, рокета".
Зашел вечером - вдруг резко сменилось на прямопротивоположное в обостренной форме.
Кто то успел слиться?
Уезжал по делам, не успел, теперь кусаю локти.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:50

  Proofy написав:Кто то успел слиться?
Уезжал по делам, не успел, теперь кусаю локти.

Слив защитан. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:56

  g_al1 написав:Alex2006
21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими
Так що, 21-го ідемо закріпляти "победу" над Свинарчуками-Гладковскими?
В якому "місці" росте економіка для курсу 17?


Если бы не 21 апреля - сейчас бы тут рубались на тему "остановимся ли на курсе 45 ?".

Просто за почти три десятилетия так далеко зашли в темный экономический чулан,

что наверх очень много ступенек, а это годы, многие годы,

чуда и повторение польского варианта в наших условиях невозможно по очень многим причинам.

И еще, если миллионы челов три десятилетия были "в системе",

невозможно с ходу изменить ее, приходится работать в условиях той же "системы",

но с точечными ударами по ней.

Примеры ударов -их много уже.

Это и налогообложение сделок в офшорах,не вникал, но были новости на тему,что дело сдивинулось и какие-то законы первоначальные уже приняты.

Это и попытка ретроспективы в отношении грабежа по зеленой энергетике.

И фотки обнаглевших бусиков с таможни.

И повышение ренты.

И не улетевший к 45-50 курс нац.валюты.

И нескрываемое восхищение запада тем,что страна стала хоть чуточку ментальнее ближе к западной системе чем к русской-латино-американской системе экономики.

И в конце концов то, что роют роют всеми своими продажными каналами и СМИ и ни хрена нарыть не могут - вместо схем и новых потоков под новым руководством - лишь какие то бытовые скандалы.

Я не знаю можно ли это писать тут, но мне иногда хочется плюнуть в рожу тем СМИ, которые раздувают бытовуху с вызовом девочек и т.п., да похрен , ведь это такая мелочевка по сравнению со схемами, кланами и потоками, что надо быть очень низкого уровня,чтобы клевать на такую чепуху и давать развешивать себе низкосортные макароны на уши вот уже который год.

Понятно, что отлучение от кормушки, и даже минимальное снижение навара многим не нравится, поэтому и клепают все эти прослушки Гончарука и прочую хренотень, вкладывая немалое бабло.

И вот оно разочарование - тонны прослушки - и ни одного реального компромата за пол-года, кроме явной чепухи.

Гончарук - неопытный диллетант, никто не спорит, вот только лучше неопытный диллетант, или кто-то еще из молодняка, чем протухшие ненасытные акулы-скунсы, за многие годы сделавшие одну из самых богатых стран Европы едва ли не самой бедной.

И вся это благодаря скармливаемой годами протухшей лапше.

И вообще будет позитив,хотя бы потому,что впервые за годы со всеъ экранов льются не спекуляции, не имеющие никакого отношения к экономике, а именно экономические рассуждения.

И по железной дороге - да пофиг, что поспешили, что выдали желаемое за действительное , хайпанули на эмоциях, главное, что на высшем уровне признали -
и там также пилят наши бабки, надо что-то делать.

Короче,легче дышать стало. А курс-ну не может он в таких условиях быть стабильным, наш ориентир на 27-28 в среднесрочке.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 23 січ, 2020 23:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:59

  Proofy написав:
  Alex2007 написав:Утром зашел - "все пропало, нас сливают, рокета".
Зашел вечером - вдруг резко сменилось на прямопротивоположное в обостренной форме.
Кто то успел слиться?
Уезжал по делам, не успел, теперь кусаю локти.


Я лично по таким курсам и не собирался сливаться, даже если через какое-то время будет 23-23.5 ( а это таки может быть, госпоже Маркаровой и мужу нужно ж откупаться ).
Мне просто нервы дороже чем играть в нынешнее казино. :D
Текущая гривна поступает по чуть-чуть - этим и рискуем. :mrgreen: Хотя признаться, даже эта относительно небольшая доля от общего при росте на пару десятков копеек тоже действует на нервы, типа "надо было брать". :mrgreen: Сдерживаюсь :mrgreen:

Ну не верю я этим проходимцам чтоб рисковать деньгами. Чего только стоит история с зализныцей - "слышал, да, вон немцы будут управлять стратегической укрзализнЫцей, уже на подходе окулиарды баксов в страну" (сам вчера так подумал - да, это сильно, серьезно, нужно учесть). Сегодня - немцы заявляют, что это лишь консалтинговые услуги, и Гончарук - немножко не так выразился. Цирк. Ну их к чертям. :twisted:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 23 січ, 2020 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:01

  ruvex написав:
  Proofy написав:Кто то успел слиться?
Уезжал по делам, не успел, теперь кусаю локти.

Слив защитан. :mrgreen:
Лил накануне по .30, еще бы и сегодня полился бы.
Верю в гривну :wink:
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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