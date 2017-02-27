Moneta написав:Німецький оператор Deutsche Bahn повністю приймає управління над "Укрзалізницею". Так передбачає попередній текст меморандуму про співпрацю, зазначає експерт у галузі перевезень Валерій Ткачов. Про умови співпраці “Укрзалізниці” і німецького залізничного оператора Deutsche Bahn Валерій Ткачов написав на своїй сторінці у Фейсбуку, посилаючись на власний інсайд – попередній текст меморандуму. Він розмістив документ на своїй сторінці. Сторони мають підписати документ сьогодні, 22 січня. “Виходячи з попередньої згоди, “Укрзалізниця” фактично переходить під контроль DB, так як німецький оператор через своє дочірню фірму Deutsche Bahn Engineering and Consulting повністю приймає управління над держпідприємством. А саме, DB буде здійснювати вантажоперевезення, пасажироперевезення, управляти інфраструктурою, проводити ремонт, а також регулювати інші підрозділи “Укрзалізниці”, – пише Валерій Ткачов.
Він також зазначає, що кандидатуру гендиректора УЗ пропонуватиме лише німецька сторона, а КМУ Кабміну лише затверджуватиме кандидата. Крім того, на місцях буде призначено понад 15 керівників від DB, які опікуватимуться різними напрямками.
Блестяще.
На пару сотен упырей, десятилетями доивших страну - станет меньше. Респект и уважение за то, что прикрывают очередной краник.
Такими темпами, есть шансы, что через какое-то время мы наконец-то впервые за три десятилетия -начнем гордиться нашей экономикой.
Это как одни пока небольшой метеорит европейской цивилизации врезавшийся в прогнившую систему.
Україна повністю збереже за собою контроль над "Укрзалізницею", а німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства.
"Тому відразу відкидаю всі чутки - про продаж або оренду стратегічно важливого державного об'єкта, як "Укрзалізниця", мова не йде. Розраховую, що німецька операційна ефективність і нульова терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в "Укрзалізниці", – додав прем'єр. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... ozikom.htm
Был у нас уже такой опыт в истории гуглить -"Павло Скоропадський "
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
fin написав:Чувствую надо принимать решение: покупать по этому курсу или ждать дальше у моря погоды, поверив Рожковой и Somilitarky.
Неужели кто-то верит в то что здесь может появиться настоящий инсайд??? такой инсайд многого стои что бы просто так отдать народу . Единственное для чего более менее подходит форум это то что бы понят настроение народа, и даже не народа, а менял суть проста - если 90% писателей уверены в чем либо значит будет диаметрально противоположное движение
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
fin написав:Нет, но вообщето весной и летом курс обычно снижается. .
особенно в 2018 и 2019 году.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
вот так вот незаметно сомик подтянулся к уровню первого зампреда НБУ. нет пророка в своём Отечестве
После этих диалогов мне кажеться что половина писателей этой ветки по своей квалификации не хуже Рожковой ( просто у Рожковой она низкая)
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа