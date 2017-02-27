RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3607360836093610>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 204
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
25
23.51-24.0
14%
28
24.01-24.5
19%
39
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
32
25.51-26
5%
11
выше 26
15%
30
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:04

:arrow:
Востаннє редагувалось vovan_prm в Чет 23 січ, 2020 23:56, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2517
З нами з: 09.09.14
Подякував: 875 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"И еще, если миллионы челов три десятилетия были "в системе",

невозможно с ходу изменить ее, приходится работать в условиях той же "системы",

но с точечными ударами по ней.

Примеры ударов -их много уже."

Вот и Автора на философию потянуло..... :D

"Просто за почти три десятилетия так далеко зашли в темный экономический чулан" - вааще классика!!!! :!:
Плюс даже не обсуждается! :P
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1655
З нами з: 21.01.17
Подякував: 933 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Сегодня - немцы заявляют, что это лишь консалтинговые услуги, и Гончарук - немножко не так выразился. Цирк. Ну их к чертям.


https://youtu.be/PWdp78NhM0g
Это рашенский вариант, наш прикольнее...

Блин, никак не найду с нашими субтитрами...
Тама вааще прикольно. :D
по Укзализнице.
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 24 січ, 2020 00:00, всього редагувалось 2 разів.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1655
З нами з: 21.01.17
Подякував: 933 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:47

Скунс, газ мяс держит 24.3 . На улице 24.1-24.2
:| годов к девалу :roll:
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1708
З нами з: 22.12.16
Подякував: 149 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:00

  jump написав:
  Автор77 написав:
  Moneta написав:Німецький оператор Deutsche Bahn повністю приймає управління над "Укрзалізницею". Так передбачає попередній текст меморандуму про співпрацю, зазначає експерт у галузі перевезень Валерій Ткачов.
Про умови співпраці “Укрзалізниці” і німецького залізничного оператора Deutsche Bahn Валерій Ткачов написав на своїй сторінці у Фейсбуку, посилаючись на власний інсайд – попередній текст меморандуму. Він розмістив документ на своїй сторінці. Сторони мають підписати документ сьогодні, 22 січня.
“Виходячи з попередньої згоди, “Укрзалізниця” фактично переходить під контроль DB, так як німецький оператор через своє дочірню фірму Deutsche Bahn Engineering and Consulting повністю приймає управління над держпідприємством. А саме, DB буде здійснювати вантажоперевезення, пасажироперевезення, управляти інфраструктурою, проводити ремонт, а також регулювати інші підрозділи “Укрзалізниці”, – пише Валерій Ткачов.

Він також зазначає, що кандидатуру гендиректора УЗ пропонуватиме лише німецька сторона, а КМУ Кабміну лише затверджуватиме кандидата. Крім того, на місцях буде призначено понад 15 керівників від DB, які опікуватимуться різними напрямками.


Блестяще.

На пару сотен упырей, десятилетями доивших страну - станет меньше.
Респект и уважение за то, что прикрывают очередной краник.

Такими темпами, есть шансы, что через какое-то время мы наконец-то впервые за три десятилетия -начнем гордиться нашей экономикой.

Это как одни пока небольшой метеорит европейской цивилизации врезавшийся в прогнившую систему.


Україна повністю збереже за собою контроль над "Укрзалізницею", а німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства.

"Тому відразу відкидаю всі чутки - про продаж або оренду стратегічно важливого державного об'єкта, як "Укрзалізниця", мова не йде. Розраховую, що німецька операційна ефективність і нульова терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в "Укрзалізниці", – додав прем'єр.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... ozikom.htm

Был у нас уже такой опыт в истории гуглить -"Павло Скоропадський "
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3227 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:11

  fin написав:Чувствую надо принимать решение: покупать по этому курсу или ждать дальше у моря погоды, поверив Рожковой и Somilitarky.

Неужели кто-то верит в то что здесь может появиться настоящий инсайд??? :mrgreen: такой инсайд многого стои что бы просто так отдать народу . Единственное для чего более менее подходит форум это то что бы понят настроение народа, и даже не народа, а менял :) суть проста - если 90% писателей уверены в чем либо значит будет диаметрально противоположное движение
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3227 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:15

  fin написав:Нет, но вообщето весной и летом курс обычно снижается. .
особенно в 2018 и 2019 году. :D
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3227 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:17

  Yuri_T написав:
...поверив Рожковой и Somilitarky.

:D
вот так вот незаметно сомик подтянулся к уровню первого зампреда НБУ.
нет пророка в своём Отечестве :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

После этих диалогов мне кажеться что половина писателей этой ветки по своей квалификации не хуже Рожковой ( просто у Рожковой она низкая) :roll:
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3227 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:22

  proftpd66 написав:Скунс, газ мяс держит 24.3 . На улице 24.1-24.2
:| годов к девалу :roll:



скунс, газ мяс - только что понизил до 24.1, так как я написал. Странно чтобы ночью курс снижали.

эту ветку читают у них :lol:
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1708
З нами з: 22.12.16
Подякував: 149 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:и даже не народа, а менял суть проста - если 90% писателей уверены в чем либо значит будет диаметрально противоположное движение


Даже Яма начинает умничать...
Молоточек! 8) :wink:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1655
З нами з: 21.01.17
Подякував: 933 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3607360836093610>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1659, 1660, 1661
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16601 2056196
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 23:41
Vitaka
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 33, 34, 35
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
346 56307
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 16:04
Ой+
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1499851
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80928)
24.01.2020 01:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.