Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:30

fin написав: А если дома дорогущие бронированные двери двойные, 4-х летний злой, но умный алабай, да и ствол всегда заряженный в укромном месте? А если дома дорогущие бронированные двери двойные, 4-х летний злой, но умный алабай, да и ствол всегда заряженный в укромном месте?

Я выскажу свое предположение, а ВЫ надеюсь его либо подтвердите либо опровергнете из вашего личного опыта . То есть верно я рассуждаю или нет?Проблема оружия в том что ваше оружие могут использовать против вас, а еще по закону типа надо в сейф, можно конечно и спать и в туалет со стволом ходить ,но есть мизерный шанс нещастного случая, и тут надобыть либо волком одиночкой ( холостяком,) либо успевать добегать до сейфа (укромного места ) так как сейф он в основном что б уберечь от нещастного случая , но он же сводит на нет оперативный ответ ( реакцию) проблема еще и в том что стрелять можно только когда вор уже в квартире иначе сядете сами.Мне важно ваше мнение так как для себя я еще не сделал однозначного вывода брать с собой "в ванную" ствол или нет