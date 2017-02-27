Я больше доверяю ДСО (держ служба охорони) чем банкам, у моей колеги дсо поймали вора И еще есть функция "я дома" когда включен только внешний периметр , при правильном построении зон(установке датчиков ) как раз для вашего случая
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:24
Я больше доверяю ДСО (держ служба охорони) чем банкам, у моей колеги дсо поймали вора И еще есть функция "я дома" когда включен только внешний периметр , при правильном построении зон(установке датчиков ) как раз для вашего случая
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ДСО действительно работает великолепно.
Согласен 100 процентов без юмора.
Лишь бы без РПГ.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:30
Я выскажу свое предположение, а ВЫ надеюсь его либо подтвердите либо опровергнете из вашего личного опыта . То есть верно я рассуждаю или нет?
Проблема оружия в том что ваше оружие могут использовать против вас, а еще по закону типа надо в сейф, можно конечно и спать и в туалет со стволом ходить ,но есть мизерный шанс нещастного случая, и тут надобыть либо волком одиночкой ( холостяком,) либо успевать добегать до сейфа (укромного места ) так как сейф он в основном что б уберечь от нещастного случая , но он же сводит на нет оперативный ответ ( реакцию) проблема еще и в том что стрелять можно только когда вор уже в квартире иначе сядете сами.
Мне важно ваше мнение так как для себя я еще не сделал однозначного вывода брать с собой "в ванную" ствол или нет
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:35
Это вы расскажите жителям нынешней територии ОРДЛО , как и о привлекательных инвестициях в недвижимость.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уважуха...
Точно так думаю.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:44
Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:49
И долго вы так продержитесь или
Пойдете покупать продукты на базаре или в супермаркете за доллары с долларовой карты?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:02
Работал адвокатом когда-то, масса случаев по адвокатской практике и от коллег, когда коттеджи на гоп-стоп берут, специально выжидают,чтобы побольше челов было дома, кто-нибудь да расколется. Сегодня вон по сводкам очередной случай на Львовщине (добыча пятьсот баксов и пару тысяч гривен) ,причем один человек не выжил. Счет по таким случаям идет уже не на сотни,а на многие тысячи за годы. И пять алабаев не помогут.
В то же время гоп-стопы на квартиры - это очень редкие штучные случаи,поскольку фактор слышимости, соседи,случайные свидетели,прохожие возле подъезда и т.п.
Ну может исключение - особо охраняемые ВИПовские закрытие коттеджные городки под Киевом ,и то не стопроцентная гарантия.
Поверьте бывшему адвокату, коттедж это конечно прикольно, но в плане безопасности стремно, лучше хорошая квартира в центре города.Многие тысячи случаев это не сотни, это практически массовое характерное явление.Насчет сейфа вообще смешно просто.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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