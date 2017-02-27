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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3607360836093610

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 204
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
25
23.51-24.0
14%
28
24.01-24.5
19%
39
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
32
25.51-26
5%
11
выше 26
15%
30
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:24

  lawyer23 написав:
Вы уверены в этом? Буквально позавчера, около 6 часов вечера, кто-то подергал за ручку входной двери моей квартиры и пока я среагировал и добрался до дверного глазка, то услышал лишь шаги спускающегося по лестнице человека. Вот и держите после этого доллары дома под матрасом...

Я больше доверяю ДСО (держ служба охорони) чем банкам, у моей колеги дсо поймали вора :) И еще есть функция "я дома" когда включен только внешний периметр , при правильном построении зон(установке датчиков ) как раз для вашего случая
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ДСО действительно работает великолепно.
Согласен 100 процентов без юмора.
Лишь бы без РПГ.
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:30

  fin написав:А если дома дорогущие бронированные двери двойные, 4-х летний злой, но умный алабай, да и ствол всегда заряженный в укромном месте?
Я выскажу свое предположение, а ВЫ надеюсь его либо подтвердите либо опровергнете из вашего личного опыта . То есть верно я рассуждаю или нет? :?:

Проблема оружия в том что ваше оружие могут использовать против вас, а еще по закону типа надо в сейф, можно конечно и спать и в туалет со стволом ходить ,но есть мизерный шанс нещастного случая, и тут надобыть либо волком одиночкой ( холостяком,) либо успевать добегать до сейфа (укромного места ) так как сейф он в основном что б уберечь от нещастного случая , но он же сводит на нет оперативный ответ ( реакцию) проблема еще и в том что стрелять можно только когда вор уже в квартире иначе сядете сами.
Мне важно ваше мнение так как для себя я еще не сделал однозначного вывода брать с собой "в ванную" ствол или нет :)
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:35

  asti написав:
  lapay написав:
  lawyer23 написав:Ну, при наличии всех перечисленных выше условий (алабай в квартире!!!), вы наверное можете держать свои доллары под матрасом
Якщо алабай випадково не підпалить матрас. :)
Может, чем Алабая содержать, проще ячейку снять в нормальном банке - дешевле точно будет//)

Это вы расскажите жителям нынешней територии ОРДЛО , как и о привлекательных инвестициях в недвижимость.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:Проблема оружия в том что ваше оружие могут использовать против вас, а еще по закону типа надо в сейф, можно конечно и спать и в туалет со стволом ходить ,но есть мизерный шанс нещастного случая, и тут надобыть либо волком одиночкой ( холостяком,) либо успевать добегать до сейфа (укромного места ) так как сейф он в основном что б уберечь от нещастного случая , но он же сводит на нет оперативный ответ ( реакцию) проблема еще и в том что стрелять можно только когда вор уже в квартире иначе сядете сами.


Уважуха...
Точно так думаю.
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:44

  fin написав:Чувствую надо принимать решение: покупать по этому курсу или ждать дальше у моря погоды, поверив Рожковой и Somilitarky.


А еще можно написать письмо Деду Морозу с вопросом о курсе.

П.с.: "скупой тратит больше"

Совсем скоро текущие курсы будут вспоминаться как особо сладкие.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:49

  change_pm написав:
  fin написав:Кстати, когда уже гастарбайтеры получат и перешлют сюда свою зарплату за январь?(для снижения курса).Пора бы уже!


Зп получил сегодня, но переводить и менять на гривну не буду. Балалайка тебе и "рожковым со смелянскими"...
И долго вы так продержитесь или
Пойдете покупать продукты на базаре или в супермаркете за доллары с долларовой карты?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:02

  fin написав:
  lawyer23 написав:
  fin написав:А если дома дорогущие бронированные двери двойные, 4-х летний злой, но умный алабай, да и ствол всегда заряженный в укромном месте?


Ну, при наличии всех перечисленных выше условий (алабай в квартире!!!), вы наверное можете держать свои доллары под матрасом :mrgreen:
Не в квартире, а дом. Коттедж. В квартире на этажах алабаю было бы тесно.



Работал адвокатом когда-то, масса случаев по адвокатской практике и от коллег, когда коттеджи на гоп-стоп берут, специально выжидают,чтобы побольше челов было дома, кто-нибудь да расколется. Сегодня вон по сводкам очередной случай на Львовщине (добыча пятьсот баксов и пару тысяч гривен) ,причем один человек не выжил. Счет по таким случаям идет уже не на сотни,а на многие тысячи за годы. И пять алабаев не помогут.
В то же время гоп-стопы на квартиры - это очень редкие штучные случаи,поскольку фактор слышимости, соседи,случайные свидетели,прохожие возле подъезда и т.п.
Ну может исключение - особо охраняемые ВИПовские закрытие коттеджные городки под Киевом ,и то не стопроцентная гарантия.
Поверьте бывшему адвокату, коттедж это конечно прикольно, но в плане безопасности стремно, лучше хорошая квартира в центре города.Многие тысячи случаев это не сотни, это практически массовое характерное явление.Насчет сейфа вообще смешно просто.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Поверьте бывшему адвокату, коттедж это конечно прикольно, но в плане безопасности стремно, лучше хорошая квартира в центре города.Многие тысячи случаев это не сотни, это практически массовое характерное явление.Насчет сейфа вообще смешно просто.


Плюс.
дарий
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