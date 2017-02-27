Додано: П'ят 24 січ, 2020 05:53

somilitark написав: обвалов вроде леры 200 в 4 раза,уже не будет никогда!

обвалов вроде леры 200 в 4 раза,уже не будет никогда!

Еще будут обвалы во многие десятки раз.У нас многие публицисты пишут, что деривативов на золото и серебро в 20 раз больше, чем существует физического металла.А на самом деле вышли данные, что бумажного золота в 89 раз больше, чем существует физического металла, а серебра - в 176 раз!Это значит, что когда пойдет под откос необеспеченная бумажная денежная система, металлы во столько же раз вырастут, а бумажные деньги во столько же раз обесценятся!Килограмм апельсинов будете брать по $50 за кг. Два кг на сотку баксов. Если их до того времени не отменят.Быстрее решайте свой квартирный вопрос и прихватите 20 соток под картошку.Но предшествовать этому будет грандиозный бум на фондовом рынке. Акции вырастут в 2-5 раз. Будет пир-жир перед началом чумы. А потом снова начнется эпоха первоначального накопления капитала. Кто сейчас войдет в золото-серебро, у того первоначальный капитал на новую эпоху будет.