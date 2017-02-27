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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3608360936103611

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 204
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
25
23.51-24.0
14%
28
24.01-24.5
19%
39
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
32
25.51-26
5%
11
выше 26
15%
30
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 05:53

  somilitark написав: обвалов вроде леры 200 в 4 раза,уже не будет никогда!


Еще будут обвалы во многие десятки раз.
У нас многие публицисты пишут, что деривативов на золото и серебро в 20 раз больше, чем существует физического металла.
А на самом деле вышли данные, что бумажного золота в 89 раз больше, чем существует физического металла, а серебра - в 176 раз!
Это значит, что когда пойдет под откос необеспеченная бумажная денежная система, металлы во столько же раз вырастут, а бумажные деньги во столько же раз обесценятся!
Килограмм апельсинов будете брать по $50 за кг. Два кг на сотку баксов. Если их до того времени не отменят.
Быстрее решайте свой квартирный вопрос и прихватите 20 соток под картошку.
Но предшествовать этому будет грандиозный бум на фондовом рынке. Акции вырастут в 2-5 раз. Будет пир-жир перед началом чумы. А потом снова начнется эпоха первоначального накопления капитала. Кто сейчас войдет в золото-серебро, у того первоначальный капитал на новую эпоху будет.
8) 8) 8)
Libo
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