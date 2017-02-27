|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:54
Додано: П'ят 24 січ, 2020 05:53
Еще будут обвалы во многие десятки раз.
У нас многие публицисты пишут, что деривативов на золото и серебро в 20 раз больше, чем существует физического металла.
А на самом деле вышли данные, что бумажного золота в 89 раз больше, чем существует физического металла, а серебра - в 176 раз!
Это значит, что когда пойдет под откос необеспеченная бумажная денежная система, металлы во столько же раз вырастут, а бумажные деньги во столько же раз обесценятся!
Килограмм апельсинов будете брать по $50 за кг. Два кг на сотку баксов. Если их до того времени не отменят.
Быстрее решайте свой квартирный вопрос и прихватите 20 соток под картошку.
Но предшествовать этому будет грандиозный бум на фондовом рынке. Акции вырастут в 2-5 раз. Будет пир-жир перед началом чумы. А потом снова начнется эпоха первоначального накопления капитала. Кто сейчас войдет в золото-серебро, у того первоначальный капитал на новую эпоху будет.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:33
Королева Великобритании Елизавета Вторая в четверг, 23 января, подписала закон о выходе Соединенного королевства из Европейского Союза, что позволит завершить Brexit 31 января.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:40
В українських містах штам коронавірусу чи грип А Н1?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:43
Бедные Израиль и Канада отказавшиеся от физического золота в звр не могут проконсультироваться у великого финансового гуру этого форума
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А кто курс за ночь так прибил??? го на 25
Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:52
Газмяс неодноразово був помічений у завищенні курсів під час ревальвації. У них там доволі інерційний процес із зміною курсів. Це видно як під час росту так і під час падіння долара.
Інколи цим можна скористатись. (це мої особисті спостереження)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:02
Сегодня в Укргазе 24,10 / 24,53
Живите своим умом!
|