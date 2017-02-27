Автор77 написав:

g_al1 написав:Alex200621 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-ГладковскимиТак що, 21-го ідемо закріпляти "победу" над Свинарчуками-Гладковскими?В якому "місці" росте економіка для курсу 17?Если бы не 21 апреля - сейчас бы тут рубались на тему "остановимся ли на курсе 45 ?".Просто за почти три десятилетия так далеко зашли в темный экономический чулан,что наверх очень много ступенек, а это годы, многие годы,чуда и повторение польского варианта в наших условиях невозможно по очень многим причинам.И еще, если миллионы челов три десятилетия были "в системе",невозможно с ходу изменить ее, приходится работать в условиях той же "системы",но с точечными ударами по ней.Примеры ударов -их много уже.Это и налогообложение сделок в офшорах,не вникал, но были новости на тему,что дело сдивинулось и какие-то законы первоначальные уже приняты.Это и попытка ретроспективы в отношении грабежа по зеленой энергетике.И фотки обнаглевших бусиков с таможни.И повышение ренты.И не улетевший к 45-50 курс нац.валюты.И нескрываемое восхищение запада тем,что страна стала хоть чуточку ментальнее ближе к западной системе чем к русской-латино-американской системе экономики.И в конце концов то, что роют роют всеми своими продажными каналами и СМИ и ни хрена нарыть не могут - вместо схем и новых потоков под новым руководством - лишь какие то бытовые скандалы.Я не знаю можно ли это писать тут, но мне иногда хочется плюнуть в рожу тем СМИ, которые раздувают бытовуху с вызовом девочек и т.п., да похрен , ведь это такая мелочевка по сравнению со схемами, кланами и потоками, что надо быть очень низкого уровня,чтобы клевать на такую чепуху и давать развешивать себе низкосортные макароны на уши вот уже который год.Понятно, что отлучение от кормушки, и даже минимальное снижение навара многим не нравится, поэтому и клепают все эти прослушки Гончарука и прочую хренотень, вкладывая немалое бабло.И вот оно разочарование - тонны прослушки - и ни одного реального компромата за пол-года, кроме явной чепухи.Гончарук - неопытный диллетант, никто не спорит, вот только лучше неопытный диллетант, или кто-то еще из молодняка, чем протухшие ненасытные акулы-скунсы, за многие годы сделавшие одну из самых богатых стран Европы едва ли не самой бедной.И вся это благодаря скармливаемой годами протухшей лапше.И вообще будет позитив,хотя бы потому,что впервые за годы со всеъ экранов льются не спекуляции, не имеющие никакого отношения к экономике, а именно экономические рассуждения.И по железной дороге - да пофиг, что поспешили, что выдали желаемое за действительное , хайпанули на эмоциях, главное, что на высшем уровне признали -и там также пилят наши бабки, надо что-то делать.Короче,легче дышать стало. А курс-ну не может он в таких условиях быть стабильным, наш ориентир на 27-28 в среднесрочке.Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 23 січ, 2020 23:03, всього редагувалось 2 разів.