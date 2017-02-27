Alex2006 написав:Что же, поздравляю кабанчиков с хорошим заработком на оленях вчера) На Мальдивы себе точно заработали, молодцы! Ну и напоминаю главное правило ориентирования в загончике - смотрим на курс скупки а не курс продажи. По чем хотят напарить бакс оленям - абсолютно не важно, важно какой курс они считают нормальным, чтобы самим не стать оленем.
А ви не думаєте, що оленями в даному конкретному випадку зробили нерезів які через Сітібанк конвертувались? А те що постраждали наші пересічні - це так. Попутно. Зате наука буде. Ну і не забувайте. Ніколи не кажіть Гоп поки не перескочите.
ПС: До речі. Багато хто скористався і вигідно конвертував валюту для покриття грейсів по кредитках.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Автор77 написав:g_al1 написав: Alex2006 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими Так що, 21-го ідемо закріпляти "победу" над Свинарчуками-Гладковскими? В якому "місці" росте економіка для курсу 17?
Если бы не 21 апреля - сейчас бы тут рубались на тему "остановимся ли на курсе 45 ?".
Просто за почти три десятилетия так далеко зашли в темный экономический чулан,
что наверх очень много ступенек, а это годы, многие годы,
чуда и повторение польского варианта в наших условиях невозможно по очень многим причинам.
И еще, если миллионы челов три десятилетия были "в системе",
невозможно с ходу изменить ее, приходится работать в условиях той же "системы",
но с точечными ударами по ней.
Примеры ударов -их много уже.
Это и налогообложение сделок в офшорах,не вникал, но были новости на тему,что дело сдивинулось и какие-то законы первоначальные уже приняты.
Это и попытка ретроспективы в отношении грабежа по зеленой энергетике.
И фотки обнаглевших бусиков с таможни.
И повышение ренты.
И не улетевший к 45-50 курс нац.валюты.
И нескрываемое восхищение запада тем,что страна стала хоть чуточку ментальнее ближе к западной системе чем к русской-латино-американской системе экономики.
И в конце концов то, что роют роют всеми своими продажными каналами и СМИ и ни хрена нарыть не могут - вместо схем и новых потоков под новым руководством - лишь какие то бытовые скандалы.
Я не знаю можно ли это писать тут, но мне иногда хочется плюнуть в рожу тем СМИ, которые раздувают бытовуху с вызовом девочек и т.п., да похрен , ведь это такая мелочевка по сравнению со схемами, кланами и потоками, что надо быть очень низкого уровня,чтобы клевать на такую чепуху и давать развешивать себе низкосортные макароны на уши вот уже который год.
Понятно, что отлучение от кормушки, и даже минимальное снижение навара многим не нравится, поэтому и клепают все эти прослушки Гончарука и прочую хренотень, вкладывая немалое бабло.
И вот оно разочарование - тонны прослушки - и ни одного реального компромата за пол-года, кроме явной чепухи.
Гончарук - неопытный диллетант, никто не спорит, вот только лучше неопытный диллетант, или кто-то еще из молодняка, чем протухшие ненасытные акулы-скунсы, за многие годы сделавшие одну из самых богатых стран Европы едва ли не самой бедной.
И вся это благодаря скармливаемой годами протухшей лапше.
И вообще будет позитив,хотя бы потому,что впервые за годы со всеъ экранов льются не спекуляции, не имеющие никакого отношения к экономике, а именно экономические рассуждения.
И по железной дороге - да пофиг, что поспешили, что выдали желаемое за действительное , хайпанули на эмоциях, главное, что на высшем уровне признали - и там также пилят наши бабки, надо что-то делать.
Короче,легче дышать стало. А курс-ну не может он в таких условиях быть стабильным, наш ориентир на 27-28 в среднесрочке. Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 23 січ, 2020 23:03, всього редагувалось 2 разів.
Все эти восклицания и раньше не имели особого смысла, а после решения Верховного Суда в пользу Коломойского и Ко становятся просто полным bullshit'ом - во всяком случае, для тех, кого не особо волнует, закончилась эпоха бедности у отдельно взятого Коломойского, или нет. ...ось і вирішуйте, кого саме "зробили разом". А головне, не кажіть потім, що Ви тут ні до чого.
Сегодня представили результаты работы по оценке численности населения Украины.
Об этом написал министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет на своей странице в FACEBOOK.
“Оценку мы провели за 3 месяца напряженной работы. Для государства эта работа не стоила никаких дополнительных денег”, – написал он.
Традиционная перепись населения обошлась бы в 3.4 млрд грн (бюджет, заложенный на 2020 год), а итоги мы бы получили в первом квартале 2021 года.
Численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч человек.
Распределение по полу: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин.
“К сожалению, эта цифра не включает людей, которые постоянно живут за границей и на оккупированных территориях. Это то количество людей, которое физически находится на территории Украины по состоянию на 1-е декабря 2019”, – заявил Дубилет.
Три метода сбора информации:
данные мобильных операторов. Взяты данные о количестве абонентов за два месяца и исключены абоненты, которые были в сети менее месяца. Исключены модемные устройства. Проведено масштабное социологическое исследование по количеству телефонов. Добавлены данные из реестров молодежи и людей пенсионного возраста; “елка” – распределение людей по полу и возрасту. Использованы данные Госстата и реестров. Взяты данные Пенсионного фонда и экстраполированы через возрастную и половую информацию; данные государственного реестра физических лиц. Киев стал самым населенным городом Украины. Здесь проживает 10% всего населения Украины. В Киевской области при этом проживает около 2,3 млн человек.
Кто хоть немного знаком с научным подходом, тот знает.
Если ты не опубликовал подробнейшую методологию сбора данных и их обработки, то можешь не публиковать и результаты.
Это просто пшик.
зато "бесплатно"
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Alex2006 написав:Что же, поздравляю кабанчиков с хорошим заработком на оленях вчера) На Мальдивы себе точно заработали, молодцы! Ну и напоминаю главное правило ориентирования в загончике - смотрим на курс скупки а не курс продажи. По чем хотят напарить бакс оленям - абсолютно не важно, важно какой курс они считают нормальным, чтобы самим не стать оленем.
А ви не думаєте, що оленями в даному конкретному випадку зробили нерезів які через Сітібанк конвертувались? А те що постраждали наші пересічні - це так. Попутно. Зате наука буде. Ну і не забувайте. Ніколи не кажіть Гоп поки не перескочите.
ПС: До речі. Багато хто скористався і вигідно конвертував валюту для покриття грейсів по кредитках.
Вже такі обговорення ведуться, ніби на 23,50 відкотили, а по факту припали на 20 коп
somilitark написав: обвалов вроде леры 200 в 4 раза,уже не будет никогда!
Еще будут обвалы во многие десятки раз. У нас многие публицисты пишут, что деривативов на золото и серебро в 20 раз больше, чем существует физического металла. А на самом деле вышли данные, что бумажного золота в 89 раз больше, чем существует физического металла, а серебра - в 176 раз! Это значит, что когда пойдет под откос необеспеченная бумажная денежная система, металлы во столько же раз вырастут, а бумажные деньги во столько же раз обесценятся! Килограмм апельсинов будете брать по $50 за кг. Два кг на сотку баксов. Если их до того времени не отменят. Быстрее решайте свой квартирный вопрос и прихватите 20 соток под картошку. Но предшествовать этому будет грандиозный бум на фондовом рынке. Акции вырастут в 2-5 раз. Будет пир-жир перед началом чумы. А потом снова начнется эпоха первоначального накопления капитала. Кто сейчас войдет в золото-серебро, у того первоначальный капитал на новую эпоху будет.
Ну - насправді майже всі оптимісти - які не хочуть вірити в можливість глобальних крахів всього на протязі їх життя ! Тому дуже мало хто такими речами переймається - всі живуть стандартинми власними стратегіями . Хтось вкладається в кеш , хтось - в нерухомість , хтось - в метали , а дехто каже - що всі гроші треба витрачати - і нічого не накопичувати в принципі - все одно настане момент , коли все це пропаде ... У мене 38 соток є ...