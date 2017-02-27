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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3608360936103611

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 205
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
25
23.51-24.0
14%
29
24.01-24.5
19%
39
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
32
25.51-26
5%
11
выше 26
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:04

Наразі інформація щодо надходжень та витрат валюти:
Украина импортировала газ на $2,2 миллиарда, – Госстат
БизнесЦензор, 21.01.2020
Украина в январе-ноябре 2019 года импортировала 11 млрд 304,858 млн кубометров природного газа на общую сумму $2 млрд 242,935 млн, в том числе в ноябре – 615,349 млн кубометров на $119,127 млн.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в ноябре 2019 года составила $193,6 за 1 тыс. кубометров, что на 9,8% меньше, чем в октябре 2019 год ($214,6).
Контрагентами по итогам 11 месяцев 2019 года стали компании из Швейцарии – 4 млрд 978,697 млн кубометров газа на $975,251 млн, Германии – 3 млрд 407,576 млн кубометров на $673,129 млн, Чехии – 628,019 млн кубометров на $118,488 млн, Польши – 613,602 млн кубометров на $117,551 млн, Венгрии – 495,797 млн кубометров на $94,019 млн, Франции – 385,872 млн кубометров на $78,629 млн, Австрии – 267,521 млн кубометров на $72,489 млн, Великобритании – 234,71 млн кубометров на $52,239 млн, Люксембурга – 133,663 млн кубометров на $32,256 млн, Словакии – 141,11 млн кубометров на $25,142 млн, Италии – 16,893 млнкубометров на $3,487 млн, Болгарии – 1,4 млн кубометров на $0,255 млн.
Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.
Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 10 млрд 388,205 млн кубометров природного газа на общую сумму $3 млрд 121,68 млн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171057

Як бачимо у 2019 році за низкої ціни газу зекономили майже $800 млн. :wink:
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:07

Очень любопытно.

Вчера нерезы докупили гривневых ОВГЗ на 0,35 млрд. Таким образом из всего объема 5,4 млрд, который Минфин разместил на аукционе во вторник, нерезы купили 1,52 млрд.

Но вчера произошел еще один интересный момент. Нерезы купили у банков долларовые ОВГЗ старых выпусков объемом 0,6 млрд грн ( 24 млн.долларов)

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:19

  d44 написав:
По чем хотят напарить бакс оленям - абсолютно не важно, важно какой курс они считают нормальным, чтобы самим не стать оленем.
Банки адекватно реагують і на скупку. Ну "неторгові операції" (с) прімата24 не враховуючи. ХЗ на що рівнятися :)
Взяты данные о количестве абонентов за два месяца и исключены абоненты, которые были в сети менее месяца.
В мене три картки і три телефона, навіть двукарткові в мережі як різні. Ще один в грудні з новою карткою донька використовувала по приїзду як точку доступу, крім її основного в якому є українська картка. Хоча вона в Україні була два рази на рік по тижню... То ми вдвох пішли як п'ять українців?
Є данні про середню активність телефона(сімки)
Тобто одна людина в середньому відправляє ікс смсок і ігрек хвилин говорить
Скільки б у Вас не було телефонів-ті які в режимі очікування-не будуть зараховані як окремий абонент
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:49

Кардіограма ліквідності - НБУ ліквідність забирав а хтось до


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 55 103,89836067(55 460,42301188 − 356,52465121) млн.

Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 51 025(50 177 + 848) млн.
А овернайти підросли.

Загальна добова ліквідність 55 103,90 + 51 025 - 0 = 106 128,90(105 637,42 + 491,48) млн. гривень. :!:

Загально добова ліквідність трошечки підросла! Не дивлячись на те, що НБУ, кажуть, продавав доляр, та забирав ліквідність.

Аналізу ліквідності від НБУ ще немає. Хоча коррахунки впали і, здається, НБУ валюту продавав, та Казначейство, на перший погляд, насипало більше.

Та ще, сьогодні аукціон НБУ двотижневої підримки під останні 13,5% по сертифікатах :!:
На ринку будуть доступні попередньорозміщенні 125,069 млрд.грн. :roll:

Цікаво, що переважить, останні високі короткострокові відсотки(30 січня НБУ має визначитись з новою обліковою ставкою), чи невизначенний ріст доляра :?:

Та ще, на овернайтах і так є більше 10 млрд.грн., для розрахунку на наступному аукціоні ОВДП.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 24 січ, 2020 12:01, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:53

НБУ вчера продал 27 млн, почти сходится с объемом на который нерезы купили долларовые ОВГЗ.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:54

Ого курс подлетел, неужели НБУ вышел с покупкой как слон в посудной лавке ? :mrgreen:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:05

А где можно посмотреть курс МБ более менее в онлайне?
минфин с большим опозданием печатает.
nebiros
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:06

  nebiros написав:А где можно посмотреть курс МБ более менее в онлайне?
минфин с большим опозданием печатает.

тут у добрих людей можна запитати
vovakwasov
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