Наразі інформація щодо надходжень та витрат валюти: Украина импортировала газ на $2,2 миллиарда, – Госстат БизнесЦензор, 21.01.2020 Украина в январе-ноябре 2019 года импортировала 11 млрд 304,858 млн кубометров природного газа на общую сумму $2 млрд 242,935 млн, в том числе в ноябре – 615,349 млн кубометров на $119,127 млн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в ноябре 2019 года составила $193,6 за 1 тыс. кубометров, что на 9,8% меньше, чем в октябре 2019 год ($214,6). Контрагентами по итогам 11 месяцев 2019 года стали компании из Швейцарии – 4 млрд 978,697 млн кубометров газа на $975,251 млн, Германии – 3 млрд 407,576 млн кубометров на $673,129 млн, Чехии – 628,019 млн кубометров на $118,488 млн, Польши – 613,602 млн кубометров на $117,551 млн, Венгрии – 495,797 млн кубометров на $94,019 млн, Франции – 385,872 млн кубометров на $78,629 млн, Австрии – 267,521 млн кубометров на $72,489 млн, Великобритании – 234,71 млн кубометров на $52,239 млн, Люксембурга – 133,663 млн кубометров на $32,256 млн, Словакии – 141,11 млн кубометров на $25,142 млн, Италии – 16,893 млнкубометров на $3,487 млн, Болгарии – 1,4 млн кубометров на $0,255 млн. Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся. Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 10 млрд 388,205 млн кубометров природного газа на общую сумму $3 млрд 121,68 млн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171057
Як бачимо у 2019 році за низкої ціни газу зекономили майже $800 млн.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
По чем хотят напарить бакс оленям - абсолютно не важно, важно какой курс они считают нормальным, чтобы самим не стать оленем.
Банки адекватно реагують і на скупку. Ну "неторгові операції" (с) прімата24 не враховуючи. ХЗ на що рівнятися
Взяты данные о количестве абонентов за два месяца и исключены абоненты, которые были в сети менее месяца.
В мене три картки і три телефона, навіть двукарткові в мережі як різні. Ще один в грудні з новою карткою донька використовувала по приїзду як точку доступу, крім її основного в якому є українська картка. Хоча вона в Україні була два рази на рік по тижню... То ми вдвох пішли як п'ять українців?
Є данні про середню активність телефона(сімки) Тобто одна людина в середньому відправляє ікс смсок і ігрек хвилин говорить Скільки б у Вас не було телефонів-ті які в режимі очікування-не будуть зараховані як окремий абонент
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 24 січ, 2020 12:01, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.