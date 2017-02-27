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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:24
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Востаннє редагувалось demichh в П'ят 24 січ, 2020 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:24
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.01.2020......................24,2743
Гривна укрепилась на 25 копеек.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Почти сразу попытались ползти еще ниже, до 10-25 одолели полкопейки, сузив спред. Сразу после этого развернулись и стали уверенно отыгрывать вчерашнее падение Рыжика с крыши. К 12 поднялись на 12.5 копеек.
Вчерашние слухи о масштабной интервенции НБУ оказались несколько преувеличенными. Для разворота рынка хватило чуть более 25 млн, что вдвое ниже самых скромных вчерашних оценок.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. В отдельных параметрах не видно ничего, достойного внимания.
Продажа валюты на МБ в среду выросла до 472.9 млн. Из них 50 продал НБУ.
Чистое предложение составило около 423 млн, что соответствует уровню вторника.
Не исключено. Явный повод для интервенции есть. Вчерашнее падение в конце сессии делает динамику официального курса такой, которая требует экстренного вмешательства. Даже с учетом сегодняшнего роста движение получилось достаточно резким.
Слоном он был вчера.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
24.39
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:36
Как я и предполагал , вчера в бюджет заплатили сразу 6 млрд .
Поступления в бюджет по датам нарастающим итогом.( прошлый год )
17 янв - 9,7 млрд
20 янв - 11,8 млрд ( 18,9 млрд)
21 янв - 14 млрд ( 21 млрд )
22 янв - 16 млрд ( 22,7 млрд)
23 янв - 22,4 млрд ( 21,9 млрд)
План на январь 2020 - 64 млрд
Факт январь 2019 - 54,5 ( план 61 млрд )
Факт январь 2018 - 55,1
Думаю до 50 млрд дотянут. Получается еще 34 млрд должно поступить, и осталось 7 рабочих дней.По 5 млрд в день должно пойти.
Судя по курсу, предполагаю что сегодня пошли платежи.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:09
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:19
Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік. На покриття дефіциту фонду витратять близько 172,6 млрд гривень.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п’ятницю, 24 січня. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.
Очікується, що власні доходи Пенсійного фонду в 2020 році складуть 301,77 млрд гривень, а загальні витрати передбачені в сумі 448,35 млрд гривень.
У 2019 році на покриття дефіциту Пенсійного фонду витратили 167,5 млрд гривень. Таким чином, витрати державного бюджету на ці цілі виростуть на 5,06 млрд гривень.
Однак глава Кабміну стверджує, що бюджет є збалансованим.
"Звертаю увагу, що бюджет Пенсійного фонду України на 2020-й рік є збалансованим", – наголосив Гончарук.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:22
Китайский импорт притормозится, т.к. начался Киайский Новый Год и пару недель тамошний народ гуляет.
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