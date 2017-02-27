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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3610361136123613

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 206
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
25
23.51-24.0
14%
29
24.01-24.5
19%
40
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
32
25.51-26
5%
11
выше 26
15%
30
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:01

  холява написав:здравствуйте .
Покупал сегодня .
Курс до обеда ,продавали доллар 24.35.Прием 24.30.

После 12 курс резко поменялся .
Продажа на момент 24.42, у некоторых 24.45.

Сегодня День Внешней Разведки!
А у нас есть ее Представитель -ЛИБО !
(может и еще кто то )
С Праздником !


Внешняя разведка - это СБУ
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  V2 написав:Підсумовуючи

... не читайте совєцких газет! :D
- а потрібно дивитись/слухати оригінал :lol:


...і Зе говорить більш душевно/від серця, ніж ваш порох-но :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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