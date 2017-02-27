Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 24.01.2020......................24,2743 Гривна укрепилась на 25 копеек. Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Почти сразу попытались ползти еще ниже, до 10-25 одолели полкопейки, сузив спред. Сразу после этого развернулись и стали уверенно отыгрывать вчерашнее падение Рыжика с крыши. К 12 поднялись на 12.5 копеек. Вчерашние слухи о масштабной интервенции НБУ оказались несколько преувеличенными. Для разворота рынка хватило чуть более 25 млн, что вдвое ниже самых скромных вчерашних оценок. Остатки на коррсчетах практически не изменились. В отдельных параметрах не видно ничего, достойного внимания.
Продажа валюты на МБ в среду выросла до 472.9 млн. Из них 50 продал НБУ. Чистое предложение составило около 423 млн, что соответствует уровню вторника.
zzzzzz написав:Ого курс подлетел, неужели НБУ вышел с покупкой как слон в посудной лавке ?
Не исключено. Явный повод для интервенции есть. Вчерашнее падение в конце сессии делает динамику официального курса такой, которая требует экстренного вмешательства. Даже с учетом сегодняшнего роста движение получилось достаточно резким. Слоном он был вчера.
Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік. На покриття дефіциту фонду витратять близько 172,6 млрд гривень.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п’ятницю, 24 січня. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.
Очікується, що власні доходи Пенсійного фонду в 2020 році складуть 301,77 млрд гривень, а загальні витрати передбачені в сумі 448,35 млрд гривень. У 2019 році на покриття дефіциту Пенсійного фонду витратили 167,5 млрд гривень. Таким чином, витрати державного бюджету на ці цілі виростуть на 5,06 млрд гривень.
Однак глава Кабміну стверджує, що бюджет є збалансованим.
"Звертаю увагу, що бюджет Пенсійного фонду України на 2020-й рік є збалансованим", – наголосив Гончарук.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з............24.01.2020.............27.01.2020 дата розрахунку...........23.01.2020.............24.01.2020 Євро..............................27,1989...............26,8495 Долар США...................24,5212.................24,3301 После полудня доллар отыграл почти 6 копеек. При этом общее укрепление гривны за день осталось весьма существенным - 19 копеек. Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Почти сразу попытались ползти еще ниже, до 10-25 одолели полкопейки, сузив спред. Сразу после этого развернулись и стали уверенно отыгрывать вчерашнее падение Рыжика с крыши. К 12 поднялись на 12.5 копеек. После 12 выросли еще на 4.5 копейки, и на этом в 12-40 активная фаза роста закончилась традиционным периодом обеденной стабильности. Во время обеда сделали еще шажок на полкопейки вверх. После обеда снова начали расти, но уже без прежнего фанатизма. С 14 до 14-30 поднялись на 3 копейки, после чего рост выдохся на уровне значительно ниже официального курса. После получаса стабильности начался откат. Новый официальный курс встретили котировками 24.4050 - 24.4400. За день котировки выросли на 17.5 копеек относительно открытия и на 13.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 27.7865 (+8) -345 2018 - 28.8654 (+0) -453
Делегація під сотню осіб на Всесвітньому економічному формі не зробила погоди для інвестицій в українську економіку. Попри те, що вартість квитків на пафосну подію стартує від 20 тисяч доларів — участь українських делегатів більше нагадує фотосесії приїжджих туристок біля столичних "бетлі".
Почнемо хоча б із нашумілої заяви від президента Зеленського про "інвестиційну няню"тим, хто інвестує 100 мільйонів доларів та більше в українську економіку. Коли український олігарх Олександр Ярославський поцікавився по гарячим слідам у Давосі в українського прем’єра Олексія Гончарука, чи буде такий "бебі-сіттер" для українського бізнесу, очільник уряду сказав, що це просто маркетинг. Тобто президент та прем`єр навіть не узгодили між собою красиву легенду для потенційних інвесторів напередодні поїздки до Давосу.
А якщо згадати проблеми із безпекою переговорів — масові зливи "прослушок"та недавнє намагання прем’єра самому навішати локшини для президента — то я не знаю, хто би наважився принести свої мільйони людям, які замість пошуку антикризових спеціалістів вирішують на таємній нараді, як латання бюджетних дір видати за зміцнення гривні.
Далі була заява від того ж Гончарука про перспективу передачі "Укрзалізниці"в управління німецькій кампанії на 10 років, німці сказали - "ні-ні, ми тільки консультуємо".
Апофеозом стала поведінка Тимофія Милованова, міністра економічної політики, який не зміг використати поїзду до Давосу інакше і краще аніж зустрітися... із народним депутатом ОПЗЖ Наталію Королевською.
... Підсумовуючи, чому візит численної делегації до Давосу — скоріше провал, аніж перемога — скажу, що ці люди там не зуміли заручитися підтримкою своїх бізнесменів. А якщо глянути інстаграми "понаіхавших" — то це була своя нішева тусовка.