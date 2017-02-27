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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3610361136123613>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 207
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
25
23.51-24.0
14%
29
24.01-24.5
19%
40
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
33
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.01.2020......................24,2743
Гривна укрепилась на 25 копеек.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Почти сразу попытались ползти еще ниже, до 10-25 одолели полкопейки, сузив спред. Сразу после этого развернулись и стали уверенно отыгрывать вчерашнее падение Рыжика с крыши. К 12 поднялись на 12.5 копеек.
Вчерашние слухи о масштабной интервенции НБУ оказались несколько преувеличенными. Для разворота рынка хватило чуть более 25 млн, что вдвое ниже самых скромных вчерашних оценок.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. В отдельных параметрах не видно ничего, достойного внимания.

Продажа валюты на МБ в среду выросла до 472.9 млн. Из них 50 продал НБУ.
Чистое предложение составило около 423 млн, что соответствует уровню вторника.

  zzzzzz написав:Ого курс подлетел, неужели НБУ вышел с покупкой как слон в посудной лавке ? :mrgreen:

Не исключено. Явный повод для интервенции есть. Вчерашнее падение в конце сессии делает динамику официального курса такой, которая требует экстренного вмешательства. Даже с учетом сегодняшнего роста движение получилось достаточно резким.
Слоном он был вчера.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

24.39
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:36

Как я и предполагал , вчера в бюджет заплатили сразу 6 млрд .

Поступления в бюджет по датам нарастающим итогом.( прошлый год )

17 янв - 9,7 млрд
20 янв - 11,8 млрд ( 18,9 млрд)
21 янв - 14 млрд ( 21 млрд )
22 янв - 16 млрд ( 22,7 млрд)
23 янв - 22,4 млрд ( 21,9 млрд)

План на январь 2020 - 64 млрд
Факт январь 2019 - 54,5 ( план 61 млрд )
Факт январь 2018 - 55,1

Думаю до 50 млрд дотянут. Получается еще 34 млрд должно поступить, и осталось 7 рабочих дней.По 5 млрд в день должно пойти.
Судя по курсу, предполагаю что сегодня пошли платежи.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:09

  zzzzzz написав:Ого курс подлетел, неужели НБУ вышел с покупкой как слон в посудной лавке ? :mrgreen:

именно так, слоном он был вчера и сегодня расбаланировав рынок
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:19

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік. На покриття дефіциту фонду витратять близько 172,6 млрд гривень.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п’ятницю, 24 січня. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Очікується, що власні доходи Пенсійного фонду в 2020 році складуть 301,77 млрд гривень, а загальні витрати передбачені в сумі 448,35 млрд гривень.
У 2019 році на покриття дефіциту Пенсійного фонду витратили 167,5 млрд гривень. Таким чином, витрати державного бюджету на ці цілі виростуть на 5,06 млрд гривень.

Однак глава Кабміну стверджує, що бюджет є збалансованим.

"Звертаю увагу, що бюджет Пенсійного фонду України на 2020-й рік є збалансованим", – наголосив Гончарук.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:22

Китайский импорт притормозится, т.к. начался Киайский Новый Год и пару недель тамошний народ гуляет.
xsh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Быстренько из эйфории в уныние скатились, загонялы из нбу хорошо намастырились дело иметь
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

здравствуйте .
Покупал сегодня .
Курс до обеда ,продавали доллар 24.35.Прием 24.30.

После 12 курс резко поменялся .
Продажа на момент 24.42, у некоторых 24.45.

Сегодня День Внешней Разведки!
А у нас есть ее Представитель -ЛИБО !
(может и еще кто то )
С Праздником !
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:02

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............24.01.2020.............27.01.2020
дата розрахунку...........23.01.2020.............24.01.2020
Євро..............................27,1989...............26,8495
Долар США...................24,5212.................24,3301
После полудня доллар отыграл почти 6 копеек. При этом общее укрепление гривны за день осталось весьма существенным - 19 копеек.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Почти сразу попытались ползти еще ниже, до 10-25 одолели полкопейки, сузив спред. Сразу после этого развернулись и стали уверенно отыгрывать вчерашнее падение Рыжика с крыши. К 12 поднялись на 12.5 копеек.
После 12 выросли еще на 4.5 копейки, и на этом в 12-40 активная фаза роста закончилась традиционным периодом обеденной стабильности. Во время обеда сделали еще шажок на полкопейки вверх. После обеда снова начали расти, но уже без прежнего фанатизма. С 14 до 14-30 поднялись на 3 копейки, после чего рост выдохся на уровне значительно ниже официального курса. После получаса стабильности начался откат.
Новый официальный курс встретили котировками 24.4050 - 24.4400. За день котировки выросли на 17.5 копеек относительно открытия и на 13.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 27.7865 (+8) -345
2018 - 28.8654 (+0) -453

2017 - 27.2319 (-10)
2016 - 24.7922 (+27)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:31

Рагулі Давосу. Як делегація майже сотні людей лише погіршила імідж України
https://espreso.tv/article/2020/01/24/r ... h_ukrayiny

Делегація під сотню осіб на Всесвітньому економічному формі не зробила погоди для інвестицій в українську економіку. Попри те, що вартість квитків на пафосну подію стартує від 20 тисяч доларів — участь українських делегатів більше нагадує фотосесії приїжджих туристок біля столичних "бетлі".

Почнемо хоча б із нашумілої заяви від президента Зеленського про "інвестиційну няню"тим, хто інвестує 100 мільйонів доларів та більше в українську економіку. Коли український олігарх Олександр Ярославський поцікавився по гарячим слідам у Давосі в українського прем’єра Олексія Гончарука, чи буде такий "бебі-сіттер" для українського бізнесу, очільник уряду сказав, що це просто маркетинг. Тобто президент та прем`єр навіть не узгодили між собою красиву легенду для потенційних інвесторів напередодні поїздки до Давосу.

А якщо згадати проблеми із безпекою переговорів — масові зливи "прослушок"та недавнє намагання прем’єра самому навішати локшини для президента — то я не знаю, хто би наважився принести свої мільйони людям, які замість пошуку антикризових спеціалістів вирішують на таємній нараді, як латання бюджетних дір видати за зміцнення гривні.

Далі була заява від того ж Гончарука про перспективу передачі "Укрзалізниці"в управління німецькій кампанії на 10 років, німці сказали - "ні-ні, ми тільки консультуємо".

Апофеозом стала поведінка Тимофія Милованова, міністра економічної політики, який не зміг використати поїзду до Давосу інакше і краще аніж зустрітися... із народним депутатом ОПЗЖ Наталію Королевською.

...
Підсумовуючи, чому візит численної делегації до Давосу — скоріше провал, аніж перемога — скажу, що ці люди там не зуміли заручитися підтримкою своїх бізнесменів. А якщо глянути інстаграми "понаіхавших" — то це була своя нішева тусовка.
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