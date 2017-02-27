V2 написав:

Рагулі Давосу. Як делегація майже сотні людей лише погіршила імідж УкраїниДелегація під сотню осіб на Всесвітньому економічному формі не зробила погоди для інвестицій в українську економіку. Попри те, що вартість квитків на пафосну подію стартує від 20 тисяч доларів — участь українських делегатів більше нагадує фотосесії приїжджих туристок біля столичних "бетлі".Почнемо хоча б із нашумілої заяви від президента Зеленського про "інвестиційну няню"тим, хто інвестує 100 мільйонів доларів та більше в українську економіку. Коли український олігарх Олександр Ярославський поцікавився по гарячим слідам у Давосі в українського прем’єра Олексія Гончарука, чи буде такий "бебі-сіттер" для українського бізнесу, очільник уряду сказав, що це просто маркетинг. Тобто президент та прем`єр навіть не узгодили між собою красиву легенду для потенційних інвесторів напередодні поїздки до Давосу.А якщо згадати проблеми із безпекою переговорів — масові зливи "прослушок"та недавнє намагання прем’єра самому навішати локшини для президента — то я не знаю, хто би наважився принести свої мільйони людям, які замість пошуку антикризових спеціалістів вирішують на таємній нараді, як латання бюджетних дір видати за зміцнення гривні.Далі була заява від того ж Гончарука про перспективу передачі "Укрзалізниці"в управління німецькій кампанії на 10 років, німці сказали - "ні-ні, ми тільки консультуємо".Апофеозом стала поведінка Тимофія Милованова, міністра економічної політики, який не зміг використати поїзду до Давосу інакше і краще аніж зустрітися... із народним депутатом ОПЗЖ Наталію Королевською....Підсумовуючи, чому візит численної делегації до Давосу — скоріше провал, аніж перемога — скажу, що ці люди там не зуміли заручитися підтримкою своїх бізнесменів. А якщо глянути інстаграми "понаіхавших" — то це була своя нішева тусовка.