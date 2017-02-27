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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3611361236133614>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 208
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
25
23.51-24.0
14%
29
24.01-24.5
19%
40
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:00

Евро 1.1035
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:00

Внимание! # Подделка 500 грн.
https://www.youtube.com/watch?v=sBEAGbN58Bs
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:08

Перше рейдерське захоплення вже сталося у 2020 році – Опендатабот
Платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот заявила про виявлення першого рейдерського захоплення у 2020 році - воно відбулося за допомогою державного реєстратора та приватного нотаріуса на підставі підробленої довіреності.

Про це повідомляється на сайті платформи.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:27

  Сибарит написав: После получаса стабильности начался откат.
Новый официальный курс встретили котировками 24.4050 - 24.4400. За день котировки выросли на 17.5 копеек относительно открытия и на 13.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.


не дают слиться нормально. Налик уже 24.3 и это у опта в черном рынке. На улице опять 24.2
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:29

  V2 написав:Рагулі Давосу. Як делегація майже сотні людей лише погіршила імідж України
https://espreso.tv/article/2020/01/24/r ... h_ukrayiny

Делегація під сотню осіб на Всесвітньому економічному формі не зробила погоди для інвестицій в українську економіку. Попри те, що вартість квитків на пафосну подію стартує від 20 тисяч доларів — участь українських делегатів більше нагадує фотосесії приїжджих туристок біля столичних "бетлі".

Почнемо хоча б із нашумілої заяви від президента Зеленського про "інвестиційну няню"тим, хто інвестує 100 мільйонів доларів та більше в українську економіку. Коли український олігарх Олександр Ярославський поцікавився по гарячим слідам у Давосі в українського прем’єра Олексія Гончарука, чи буде такий "бебі-сіттер" для українського бізнесу, очільник уряду сказав, що це просто маркетинг. Тобто президент та прем`єр навіть не узгодили між собою красиву легенду для потенційних інвесторів напередодні поїздки до Давосу.

А якщо згадати проблеми із безпекою переговорів — масові зливи "прослушок"та недавнє намагання прем’єра самому навішати локшини для президента — то я не знаю, хто би наважився принести свої мільйони людям, які замість пошуку антикризових спеціалістів вирішують на таємній нараді, як латання бюджетних дір видати за зміцнення гривні.

Далі була заява від того ж Гончарука про перспективу передачі "Укрзалізниці"в управління німецькій кампанії на 10 років, німці сказали - "ні-ні, ми тільки консультуємо".

Апофеозом стала поведінка Тимофія Милованова, міністра економічної політики, який не зміг використати поїзду до Давосу інакше і краще аніж зустрітися... із народним депутатом ОПЗЖ Наталію Королевською.

...
Підсумовуючи, чому візит численної делегації до Давосу — скоріше провал, аніж перемога — скажу, що ці люди там не зуміли заручитися підтримкою своїх бізнесменів. А якщо глянути інстаграми "понаіхавших" — то це була своя нішева тусовка.



У мережі вже встигли обговорити брудне взуття Гончарука та кросівки міністерки фінансів Оксани Маркарової :lol: :oops:
https://tabloid.pravda.com.ua/focus/5e2ab2989e9e5/

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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:31

Курси на зараз - Дніпро по євро не шолохнувся


Вітаюсь совсіма.
17:00
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По доляру підросли копійок на 8-10. Дніпро по євро на місті.
Доляр в світі також підріс
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11:00
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Офіційні курси ВПАЛИ

Євро (₴ --> €) 27,1989 - 0,3494 = 26,8495 гривні
Долар США (₴ --> $) 24,5212 - 0,1911 = 24,3310.

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И Вечные туда же.... :D

http://www.profinance.ru/chart/gold/
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:04

Результаты интервенций за неделю

20-24.01.2020
Покупка - 50 млн.
Продажа - 76,5 млн.

По дням:
Среда - продажа 50 методом единого курса.
Четверг - продажа 26,5 методом выбора лучшей цены.
Пятница - покупка 50 методом единого курса.

В четверг продали слишком много, сильно обвалив курс. Сегодняшний объем, несмотря на полное соответствие плановому, оказался очень точным. Он позволил рынку стабилизироваться на уровне чуть ниже вчерашнего средневзвешенного.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:06

  proftpd66 написав:
  Сибарит написав: После получаса стабильности начался откат.
Новый официальный курс встретили котировками 24.4050 - 24.4400. За день котировки выросли на 17.5 копеек относительно открытия и на 13.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.


не дают слиться нормально. Налик уже 24.3 и это у опта в черном рынке. На улице опять 24.2

Радабанк онлайн 24,35-24,47.Сливайтесь.
Востаннє редагувалось vittore64501 в П'ят 24 січ, 2020 18:09, всього редагувалось 1 раз.
vittore64501
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:06

... нарешті почали робити їх разом!!!

https://news.finance.ua/ru/news/-/46402 ... noj-shkale
Вместо этого предлагают ввести три ставки для налога на доходы физлица:

18% – если база налогообложения (доходы) не превышает 10-кратный размер минимальной месячной заработной платы, установленной законом для такого месяца (сейчас – 47 230 грн);
36% – если доход превышает 10-кратный размер минимальной зарплаты, но меньше 20-кратного ее размера (от 47 230 грн до 94 460 грн);
54% – если база налогообложения превышает 20-кратный размер минимальной зарплаты (более 94 460 грн)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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