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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:00
Внимание! # Подделка 500 грн.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:08
Перше рейдерське захоплення вже сталося у 2020 році – Опендатабот
Платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот заявила про виявлення першого рейдерського захоплення у 2020 році - воно відбулося за допомогою державного реєстратора та приватного нотаріуса на підставі підробленої довіреності.
Про це повідомляється на сайті платформи.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:27
не дают слиться нормально. Налик уже 24.3 и это у опта в черном рынке. На улице опять 24.2
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:29
У мережі вже встигли обговорити брудне взуття Гончарука та кросівки міністерки фінансів Оксани Маркарової
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:31
Курси на зараз - Дніпро по євро не шолохнувся
Вітаюсь совсіма.
17:00
По доляру підросли копійок на 8-10. Дніпро по євро на місті.
Доляр в світі також підріс
11:00
Офіційні курси ВПАЛИ
Євро (₴ --> €) 27,1989 - 0,3494 = 26,8495 гривні
Долар США (₴ --> $) 24,5212 - 0,1911 = 24,3310.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
И Вечные туда же....
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:04
Результаты интервенций за неделю
20-24.01.2020
Покупка - 50 млн.
Продажа - 76,5 млн.
По дням:
Среда - продажа 50 методом единого курса.
Четверг - продажа 26,5 методом выбора лучшей цены.
Пятница - покупка 50 методом единого курса.
В четверг продали слишком много, сильно обвалив курс. Сегодняшний объем, несмотря на полное соответствие плановому, оказался очень точным. Он позволил рынку стабилизироваться на уровне чуть ниже вчерашнего средневзвешенного.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:06
Радабанк онлайн 24,35-24,47.Сливайтесь.
Востаннє редагувалось vittore64501 в П'ят 24 січ, 2020 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:06
... нарешті почали робити їх разом!!!
https://news.finance.ua/ru/news/-/46402 ... noj-shkale
Вместо этого предлагают ввести три ставки для налога на доходы физлица:
18% – если база налогообложения (доходы) не превышает 10-кратный размер минимальной месячной заработной платы, установленной законом для такого месяца (сейчас – 47 230 грн);
36% – если доход превышает 10-кратный размер минимальной зарплаты, но меньше 20-кратного ее размера (от 47 230 грн до 94 460 грн);
54% – если база налогообложения превышает 20-кратный размер минимальной зарплаты (более 94 460 грн)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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