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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3611361236133614

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 208
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
25
23.51-24.0
14%
29
24.01-24.5
19%
40
24.51-25.0
12%
24
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:11

  vittore64501 написав:
  proftpd66 написав:
  Сибарит написав: После получаса стабильности начался откат.
Новый официальный курс встретили котировками 24.4050 - 24.4400. За день котировки выросли на 17.5 копеек относительно открытия и на 13.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.


не дают слиться нормально. Налик уже 24.3 и это у опта в черном рынке. На улице опять 24.2

Радабанк онлайн 24,35-24,47.Сливайтесь.


на 5 коп больше, и п2п пополнение 0.5% Ганьба!
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Это и налогообложение сделок в офшорах,не вникал, но были новости на тему,что дело сдивинулось и какие-то законы первоначальные уже приняты.

А может стоит вникнуть чтоб не писать ерунды целые простыни?
И просто назвать ХОТЬ ОДИН закон?

  Автор77 написав:И фотки обнаглевших бусиков с таможни.

Чёта ржу неудержимо!

  Автор77 написав:И нескрываемое восхищение запада тем,что страна стала хоть чуточку ментальнее ближе к западной системе чем к русской-латино-американской системе экономики.

Настолько "нескрываемое" что МВФ даже денег не даёт!

  Автор77 написав:И вот оно разочарование - тонны прослушки - и ни одного реального компромата за пол-года, кроме явной чепухи.

Богданы-портновы и прочая ОПешная братия даёт прямые распоряжения ГБР кого, куда и как, как Каломойского отмазать...
Каломойский миллиарды нагрел на Центренерго, загнав в убыток госпредприятие, в головах пустота и туман по поводу экономики, а так всё хорошо прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!

  Автор77 написав:Короче,легче дышать стало.

Короче жить стало легче, жить стало веселее!
Меня вот только интересует в январе будет уже двузначная цифра падения промпроизводства или в феврале?
В общем зелёный Оман похож на обман...
Если есть любители жевания зелёной лапши, то не надо эту жеванину выкладывать, на финансовом форуме это смешно.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:13

В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения.
Из сегодняшнего.

Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.

И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения

только принцип личной выгоды тех, кто его туда пролоббировал
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:27

После получаса стабильности начался откат.
Новый официальный курс встретили котировками 24.4050 - 24.4400. За день котировки выросли на 17.5 копеек относительно открытия и на 13.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
[/quote]

не дают слиться нормально. Налик уже 24.3 и это у опта в черном рынке. На улице опять 24.2[/quote]
Радабанк онлайн 24,35-24,47.Сливайтесь.[/quote]

на 5 коп больше, и п2п пополнение 0.5% Ганьба![/quote]


Опять пошел дисбаланс налбезнал...
https://курс.ком.юа/mezhbank.
К чему бы Это? :roll:

Viktor AndriyenkoViktor Andriyenko24 января 2020, 18:38#
Анекдот (щойно придумав):
Піймав «експерт» у Дніпрі золоту рибку. Проситься рибка на волю:
Відпусти, президентом України тебе зроблю.
Та до водяного мені твоє президентство! Хочу мати довічного інсайдера в НБУ…
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:12

  freeze написав:В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения.
Из сегодняшнего

Вы же сами хотели новые лица.
Но вам никто не обещал, что новые лица будут профессионалами
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:22

ПДВ налили 2 386,19 млн гривень.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:42

  Долярчик написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/464021/dohody-fizlits-hotyat-oblagat-nalogami-po-progressivnoj-shkale
Вместо этого предлагают ввести три ставки для налога на доходы физлица:

18% – если база налогообложения (доходы) не превышает 10-кратный размер минимальной месячной заработной платы, установленной законом для такого месяца (сейчас – 47 230 грн);
36% – если доход превышает 10-кратный размер минимальной зарплаты, но меньше 20-кратного ее размера (от 47 230 грн до 94 460 грн);
54% – если база налогообложения превышает 20-кратный размер минимальной зарплаты (более 94 460 грн)

А приймачок не натішиться, думає що до його кишені слуги не залізуть по самі помідори
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