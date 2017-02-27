vittore64501 написав:proftpd66 написав:
не дают слиться нормально. Налик уже 24.3 и это у опта в черном рынке. На улице опять 24.2
Радабанк онлайн 24,35-24,47.Сливайтесь.
на 5 коп больше, и п2п пополнение 0.5% Ганьба!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:11
на 5 коп больше, и п2п пополнение 0.5% Ганьба!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А может стоит вникнуть чтоб не писать ерунды целые простыни?
И просто назвать ХОТЬ ОДИН закон?
Чёта ржу неудержимо!
Настолько "нескрываемое" что МВФ даже денег не даёт!
Богданы-портновы и прочая ОПешная братия даёт прямые распоряжения ГБР кого, куда и как, как Каломойского отмазать...
Каломойский миллиарды нагрел на Центренерго, загнав в убыток госпредприятие, в головах пустота и туман по поводу экономики, а так всё хорошо прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!
Короче жить стало легче, жить стало веселее!
Меня вот только интересует в январе будет уже двузначная цифра падения промпроизводства или в феврале?
В общем зелёный Оман похож на обман...
Если есть любители жевания зелёной лапши, то не надо эту жеванину выкладывать, на финансовом форуме это смешно.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:13
В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения.
Из сегодняшнего.
Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.
И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:27
После получаса стабильности начался откат.
Новый официальный курс встретили котировками 24.4050 - 24.4400. За день котировки выросли на 17.5 копеек относительно открытия и на 13.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
[/quote]
не дают слиться нормально. Налик уже 24.3 и это у опта в черном рынке. На улице опять 24.2[/quote]
Радабанк онлайн 24,35-24,47.Сливайтесь.[/quote]
на 5 коп больше, и п2п пополнение 0.5% Ганьба![/quote]
Опять пошел дисбаланс налбезнал...
К чему бы Это?
Viktor AndriyenkoViktor Andriyenko24 января 2020, 18:38#
Анекдот (щойно придумав):
Піймав «експерт» у Дніпрі золоту рибку. Проситься рибка на волю:
Відпусти, президентом України тебе зроблю.
Та до водяного мені твоє президентство! Хочу мати довічного інсайдера в НБУ…
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:12
Вы же сами хотели новые лица.
Но вам никто не обещал, что новые лица будут профессионалами
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:42
А приймачок не натішиться, думає що до його кишені слуги не залізуть по самі помідори
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