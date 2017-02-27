Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:13

В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения.

Из сегодняшнего.



Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.



И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.