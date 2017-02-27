Автор77 написав:Это и налогообложение сделок в офшорах,не вникал, но были новости на тему,что дело сдивинулось и какие-то законы первоначальные уже приняты.
А может стоит вникнуть чтоб не писать ерунды целые простыни? И просто назвать ХОТЬ ОДИН закон?
Автор77 написав:И фотки обнаглевших бусиков с таможни.
Чёта ржу неудержимо!
Автор77 написав:И нескрываемое восхищение запада тем,что страна стала хоть чуточку ментальнее ближе к западной системе чем к русской-латино-американской системе экономики.
Настолько "нескрываемое" что МВФ даже денег не даёт!
Автор77 написав:И вот оно разочарование - тонны прослушки - и ни одного реального компромата за пол-года, кроме явной чепухи.
Богданы-портновы и прочая ОПешная братия даёт прямые распоряжения ГБР кого, куда и как, как Каломойского отмазать... Каломойский миллиарды нагрел на Центренерго, загнав в убыток госпредприятие, в головах пустота и туман по поводу экономики, а так всё хорошо прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!
Автор77 написав:Короче,легче дышать стало.
Короче жить стало легче, жить стало веселее! Меня вот только интересует в январе будет уже двузначная цифра падения промпроизводства или в феврале? В общем зелёный Оман похож на обман... Если есть любители жевания зелёной лапши, то не надо эту жеванину выкладывать, на финансовом форуме это смешно.
В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения. Из сегодняшнего.
Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.
И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
После получаса стабильности начался откат. Новый официальный курс встретили котировками 24.4050 - 24.4400. За день котировки выросли на 17.5 копеек относительно открытия и на 13.5 копеек относительно вчерашнего закрытия. [/quote]
не дают слиться нормально. Налик уже 24.3 и это у опта в черном рынке. На улице опять 24.2[/quote] Радабанк онлайн 24,35-24,47.Сливайтесь.[/quote]
на 5 коп больше, и п2п пополнение 0.5% Ганьба![/quote]
Viktor AndriyenkoViktor Andriyenko24 января 2020, 18:38# Анекдот (щойно придумав): Піймав «експерт» у Дніпрі золоту рибку. Проситься рибка на волю: Відпусти, президентом України тебе зроблю. Та до водяного мені твоє президентство! Хочу мати довічного інсайдера в НБУ…
... Підсумовуючи, чому візит численної делегації до Давосу — скоріше провал, аніж перемога — скажу, що ці люди там не зуміли заручитися підтримкою своїх бізнесменів. А якщо глянути інстаграми "понаіхавших" — то це була своя нішева тусовка.
Глупости. Давос никогда не имел и не имеет никакого отношения к инвестициям, контрактам и сделкам. Давос - это неформальная встреча мировых лидеров и мыслителей современности для обсуждения насущных проблем человечества. Обмен мнениями. О том, что и почему происходит вокруг нас. Что надо сделать, чтобы мир стал лучше. И это просто замечательно, что сотня молодых украинских политиков поехала туда, послушает, скажет свое слово, познакомится с лучшими людями планеты. Я бы послал на Давос всех украинцев. Страна бы от этого сразу преобразилась. Удивляют эти дешёвые вбросы в наших СМИ. Срут на всё без разбора. Всё только чёрное. Так нельзя.
asti написав:Господа, делайте ставки! Какая отсечка будет по семилеткам? Мой прогноз 8,75%
Думаю, відріжуть все вище 10%. А середнє буде чуть вище 9,5 (може 9,65). Не думаю, що "успішні бізнесмени" візьмуть дешевше. Це вони трішки євро, яке за два-три роки може перестат існувати, позичили під не цілих 5%...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.