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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3612361336143615>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 210
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
40
24.51-25.0
11%
24
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Это и налогообложение сделок в офшорах,не вникал, но были новости на тему,что дело сдивинулось и какие-то законы первоначальные уже приняты.

А может стоит вникнуть чтоб не писать ерунды целые простыни?
И просто назвать ХОТЬ ОДИН закон?

  Автор77 написав:И фотки обнаглевших бусиков с таможни.

Чёта ржу неудержимо!

  Автор77 написав:И нескрываемое восхищение запада тем,что страна стала хоть чуточку ментальнее ближе к западной системе чем к русской-латино-американской системе экономики.

Настолько "нескрываемое" что МВФ даже денег не даёт!

  Автор77 написав:И вот оно разочарование - тонны прослушки - и ни одного реального компромата за пол-года, кроме явной чепухи.

Богданы-портновы и прочая ОПешная братия даёт прямые распоряжения ГБР кого, куда и как, как Каломойского отмазать...
Каломойский миллиарды нагрел на Центренерго, загнав в убыток госпредприятие, в головах пустота и туман по поводу экономики, а так всё хорошо прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!

  Автор77 написав:Короче,легче дышать стало.

Короче жить стало легче, жить стало веселее!
Меня вот только интересует в январе будет уже двузначная цифра падения промпроизводства или в феврале?
В общем зелёный Оман похож на обман...
Если есть любители жевания зелёной лапши, то не надо эту жеванину выкладывать, на финансовом форуме это смешно.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:13

В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения.
Из сегодняшнего.

Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.

И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения

только принцип личной выгоды тех, кто его туда пролоббировал
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:27

После получаса стабильности начался откат.
Новый официальный курс встретили котировками 24.4050 - 24.4400. За день котировки выросли на 17.5 копеек относительно открытия и на 13.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
[/quote]

не дают слиться нормально. Налик уже 24.3 и это у опта в черном рынке. На улице опять 24.2[/quote]
Радабанк онлайн 24,35-24,47.Сливайтесь.[/quote]

на 5 коп больше, и п2п пополнение 0.5% Ганьба![/quote]


Опять пошел дисбаланс налбезнал...
https://курс.ком.юа/mezhbank.
К чему бы Это? :roll:

Viktor AndriyenkoViktor Andriyenko24 января 2020, 18:38#
Анекдот (щойно придумав):
Піймав «експерт» у Дніпрі золоту рибку. Проситься рибка на волю:
Відпусти, президентом України тебе зроблю.
Та до водяного мені твоє президентство! Хочу мати довічного інсайдера в НБУ…
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:12

  freeze написав:В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения.
Из сегодняшнего

Вы же сами хотели новые лица.
Но вам никто не обещал, что новые лица будут профессионалами
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:22

ПДВ налили 2 386,19 млн гривень.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:17

Господа, делайте ставки!
Какая отсечка будет по семилеткам?
Мой прогноз 8,75%
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

新年快乐 !!!
Всех форумчан с наступившим китайским Новым годом !
Новым годом по лунному календарю!!!
Всем золота , долларов побольше в закрома , здоровья и счастья. :D
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:39

  V2 написав:Рагулі Давосу. Як делегація майже сотні людей лише погіршила імідж України
https://espreso.tv/article/2020/01/24/r ... h_ukrayiny

...
Підсумовуючи, чому візит численної делегації до Давосу — скоріше провал, аніж перемога — скажу, що ці люди там не зуміли заручитися підтримкою своїх бізнесменів. А якщо глянути інстаграми "понаіхавших" — то це була своя нішева тусовка.


Глупости. Давос никогда не имел и не имеет никакого отношения к инвестициям, контрактам и сделкам. :!:
Давос - это неформальная встреча мировых лидеров и мыслителей современности для обсуждения насущных проблем человечества. Обмен мнениями. О том, что и почему происходит вокруг нас. Что надо сделать, чтобы мир стал лучше.
И это просто замечательно, что сотня молодых украинских политиков поехала туда, послушает, скажет свое слово, познакомится с лучшими людями планеты. 8)
Я бы послал на Давос всех украинцев. Страна бы от этого сразу преобразилась.
Удивляют эти дешёвые вбросы в наших СМИ. Срут на всё без разбора. Всё только чёрное.
Так нельзя. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:50

  asti написав:Господа, делайте ставки!
Какая отсечка будет по семилеткам?
Мой прогноз 8,75%

Думаю, відріжуть все вище 10%. А середнє буде чуть вище 9,5 (може 9,65). Не думаю, що "успішні бізнесмени" візьмуть дешевше. Це вони трішки євро, яке за два-три роки може перестат існувати, позичили під не цілих 5%... ;)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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