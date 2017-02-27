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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:30
холява написав:Libo
Поздравляю Вас с Днем Внешней Разведки !
Все то Вы знаете .....
Служу народу України!
Смерть москалям!
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Libo
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:30
Vadim V написав:
新年快乐 !!!
Всех форумчан с наступившим китайским Новым годом !
Новым годом по лунному календарю!!!
Всем золота , долларов побольше в закрома , здоровья и счастья.
а как же тянки
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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lestat
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:33
Нефть дешевеет на новостях о вирусе, и отказе Бразилии вступить в ОПЭК.
Рубль за ней.
Похоже, и гривна будет падать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:48
Вкладчик1234 написав:
Нефть дешевеет на новостях о вирусе
Мне нравится, как с умным видом связывают всякие несвязуемые глупости.
Где эта Ухань и при чем тут она к ценам на нефть и темпам экономического роста?
Когда свирепствовал СПИД и Эбола, нефть росла, а мировая экономика ставила рекорды роста. Эти эпидемии даже не смущали украинских миротворцев в Либерии и Сьерра-Леоне. Они шпилили местное население без смущения
и боязни, как это и подобает украинским военнослужащим.
Там сейчас бегают светлые детишки, в жилах которых течет наша козацкая кровь.
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Libo
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:51
Libo написав: Вкладчик1234 написав:
Нефть дешевеет на новостях о вирусе
Мне нравится, как с умным видом связывают всякие несвязуемые глупости.
Где эта Ухань и при чем тут она к ценам на нефть и темпам экономического роста?
Когда свирепствовал СПИД и Эбола, нефть росла, а мировая экономика ставила рекорды роста. Эти эпидемии даже не смущали украинских миротворцев в Либерии и Сьерра-Леоне. Они шпилили местное население без смущения
и боязни, как это и подобает украинским военнослужащим.
Там сейчас бегают светлые детишки, в жилах которых течет наша козацкая кровь.
МДААААА....сложные задачи выполняла Внешняя разведка !
Вот , даже на презервативах экономили !
Все для Победы !
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