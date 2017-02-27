freeze написав:В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения. Из сегодняшнего.
Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.
И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».
Вроде все логично. Объявлен карантин, останавливается транспортное сообщение, меньше летают, меньше ездят, меньше потребляют, меньшая деловая активность. Насколько понимаю, Китай - крупнейший покупатель нефти в мире. Это, вот если Лукашенко вообще перестанет покупать нефть, то никто об этом может не узнать. Китай немного другое дело. Да еще и на фоне нерешенных торговых споров. Опять-таки, предположу, что ситуация с эпидемией может привести к дальнейшему падению китайского экспорта. Что, опять-таки, приведет к снижению цен на нефть.
- а кому не подобається в Україні - валіза/вокзал/ростов! - нехай нас буде лише 20 млн. українців - але СПРАВЖНІХ/ЧЕСНИХ/ВІДДАНИХ своїй землі!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
.... і правильно! - нефіг всякі фейки і наклепи писати! - є докази того, чи іншого - прошу пишіть.... - а немає, а тільки "думка експерДів", чи "з достовірних джерел", але нічим не підкріплена - великий штраф, або у в'язницю! Молодці - Зе-команда! Нарешті взялись робити їх разом!!!
п. с. ... ще б в'ялись за цей форум ... за розганяння зради пороходрочерами Треба робити їх разом, щоб вони знали своє місце!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!