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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3613361436153616>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 210
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
40
24.51-25.0
11%
24
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:18

Libo

Поздравляю Вас с Днем Внешней Разведки !
Все то Вы знаете .....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:30

  холява написав:Libo

Поздравляю Вас с Днем Внешней Разведки !
Все то Вы знаете .....


Служу народу України!
Смерть москалям!

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:30

  Vadim V написав:新年快乐 !!!
Всех форумчан с наступившим китайским Новым годом !
Новым годом по лунному календарю!!!
Всем золота , долларов побольше в закрома , здоровья и счастья. :D

а как же тянки :mrgreen:
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:33

Нефть дешевеет на новостях о вирусе, и отказе Бразилии вступить в ОПЭК.
Рубль за ней.

Похоже, и гривна будет падать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:00

  freeze написав:В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения.
Из сегодняшнего.

Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.

И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».

Кто больше занесет.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:02

Libo

Вроде все логично. Объявлен карантин, останавливается транспортное сообщение, меньше летают, меньше ездят, меньше потребляют, меньшая деловая активность. Насколько понимаю, Китай - крупнейший покупатель нефти в мире. Это, вот если Лукашенко вообще перестанет покупать нефть, то никто об этом может не узнать. Китай немного другое дело. Да еще и на фоне нерешенных торговых споров. Опять-таки, предположу, что ситуация с эпидемией может привести к дальнейшему падению китайского экспорта. Что, опять-таки, приведет к снижению цен на нефть.
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Libo
Libo, инвестиционную няню хочешь?
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 08:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... думаю, чого це тут так, майже, всіх печуть Зе-закони?
- а тут позбирались пороходрочери з їбоньком-пересом і стогнуть, що їх податками хочуть обкласти...
- а бо все - потрібно жити по-чесному!!! :lol:
Як ЧЕСНИЙ президент!
Бо, всі ми - президенти! ©®™ :lol: :mrgreen:

- а кому не подобається в Україні - валіза/вокзал/ростов!
- нехай нас буде лише 20 млн. українців - але СПРАВЖНІХ/ЧЕСНИХ/ВІДДАНИХ своїй землі!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 09:04

  Долярчик написав:... думаю, чого це тут так, майже, всіх печуть Зе-закони?
- а тут позбирались пороходрочери з їбоньком-пересом і стогнуть, що їх податками хочуть обкласти...
- а бо все - потрібно жити по-чесному!!! :lol:
Як ЧЕСНИЙ президент!
Бо, всі ми - президенти! ©®™ :lol: :mrgreen:

- а кому не подобається в Україні - валіза/вокзал/ростов!
- нехай нас буде лише 20 млн. українців - але СПРАВЖНІХ/ЧЕСНИХ/ВІДДАНИХ своїй землі!



Тюрма, мільйонні штрафи та "знак якості". Як влада хоче контролювати ЗМІ
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/23/7238211/
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 09:13

  jump написав:
  Долярчик написав:... думаю, чого це тут так, майже, всіх печуть Зе-закони?
- а тут позбирались пороходрочери з їбоньком-пересом і стогнуть, що їх податками хочуть обкласти...
- а бо все - потрібно жити по-чесному!!!
Як ЧЕСНИЙ президент!
Бо, всі ми - президенти! ©®™ :lol:

- а кому не подобається в Україні - валіза/вокзал/ростов!
- нехай нас буде лише 20 млн. українців - але СПРАВЖНІХ/ЧЕСНИХ/ВІДДАНИХ своїй землі!



Тюрма, мільйонні штрафи та "знак якості". Як влада хоче контролювати ЗМІ
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/23/7238211/

.... і правильно!
- нефіг всякі фейки і наклепи писати!
- є докази того, чи іншого - прошу пишіть....
- а немає, а тільки "думка експерДів", чи "з достовірних джерел", але нічим не підкріплена - великий штраф, або у в'язницю!
Молодці - Зе-команда!
Нарешті взялись робити їх разом!!!

п. с.
... ще б в'ялись за цей форум :) ... за розганяння зради пороходрочерами :lol:
Треба робити їх разом, щоб вони знали своє місце!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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